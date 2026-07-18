UEFA langsung mencabut kembali aturan baru Piala Dunia yang kontroversial tersebut

UEFA tidak mengadopsi pedoman VAR yang telah disesuaikan oleh FIFA terkait aksi diving. Akibatnya, wasit video di kompetisi-kompetisi Eropa, termasuk Liga Champions, tidak akan dapat campur tangan untuk memberikan kartu kuning akibat aksi diving kepada pemain yang tepat.

Perdebatan ini muncul selama Piala Dunia Antarklub, di mana FIFA menerapkan interpretasi yang telah disesuaikan terhadap protokol VAR. Dalam hal ini, wasit video diperbolehkan untuk campur tangan jika terjadi apa yang disebut “kesalahan identifikasi pemain” saat kartu kuning diberikan akibat tindakan diving.

Hal itu terjadi untuk pertama kalinya pada pertandingan pembuka yang digelar di negara tuan rumah, Amerika Serikat. Wasit Danny Makkelie, setelah mendapat saran dari VAR, mencabut kartu kuning yang semula diberikan kepada Tim Ream dan sebagai gantinya memberikan kartu kuning kedua kepada Miguel Almirón karena melakukan diving.

Setelah pertandingan, FIFA menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Komite Peraturan Permainan Internasional (IFAB) telah menyesuaikan protokol VAR, sehingga situasi semacam itu dapat dikategorikan sebagai “kesalahan identifikasi pemain”. Hal ini hanya berlaku jika wasit pada awalnya memberikan kartu kuning atau merah atas sebuah pelanggaran.

Insiden serupa terjadi di babak selanjutnya turnamen tersebut. Pada pertandingan perempat final antara Swiss dan Argentina, kartu kuning yang diberikan kepada Leandro Paredes dicabut, dan Breel Embolo akhirnya menerima kartu kuning keduanya karena melakukan diving.

Pendekatan baru FIFA ini memicu banyak perdebatan. Para kritikus mempertanyakan mengapa VAR diperbolehkan campur tangan dalam kasus semacam ini, sementara kesalahan serupa pada pelanggaran lain tidak dapat diperbaiki.

UEFA telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut dan memutuskan untuk tidak mengadopsi interpretasi yang telah disesuaikan itu. Federasi Sepak Bola Eropa tetap berpegang pada pedoman VAR yang ada dan tidak melihat adanya alasan untuk memperluas cakupan penggunaan wasit video dalam hal ini.

Artinya, intervensi VAR yang kontroversial yang diterapkan selama Piala Dunia Klub untuk sementara waktu tidak akan terjadi di turnamen-turnamen Eropa. Dalam kompetisi di bawah naungan UEFA, termasuk Liga Champions, prosedur yang berlaku saat ini tetap tidak berubah.