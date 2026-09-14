Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, dikejutkan oleh pernyataan rekan senegara sekaligus rekan setimnya di timnas Prancis, Ousmane Dembele, pada hari Minggu kemarin.

Sebelumnya, Mbappe sempat mengeluarkan pernyataan saat berbicara tentang Ballon d'Or: "Dembele selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sedangkan saya, saya selalu dianggap sebagai pemain pilihan. Saya langsung mencapai puncak di usia muda. Ia menjalani perjalanan yang berbeda karena cedera, tetapi ia berhasil menebusnya dengan sangat baik."

Dembele membalas pernyataan Mbappe setelah kemenangan Paris Saint-Germain 1-0 atas Brest, dengan mengatakan: "Saya selalu seperti ini. Saya selalu duduk di bagian belakang kelas dan bekerja keras. Sepanjang perjalanan karier saya, saya tidak pernah mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja."

Ia menambahkan: "Saya tidak pernah menjadi pemain pilihan, saya bekerja keras dan diganjar dengan tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja (situasi Ballon d'Or), saya mengikuti hal ini tanpa tekanan. Kita lihat nanti."

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", Kylian Mbappe juga terkejut dengan pernyataan Ousmane Dembele pada hari Minggu kemarin, tetapi ia tidak berniat untuk membalas secara terbuka, dan kedua pemain itu pun belum saling berbicara hingga saat ini.

Surat kabar Prancis itu menegaskan bahwa ini bukan kali pertama Ousmane Dembele merasa tidak senang dengan pernyataan yang dilontarkan Kylian Mbappe.

Disebutkan bahwa Dembele memang sudah pernah merasa terganggu dengan sejumlah pernyataan terbuka yang dilontarkan Mbappe dalam beberapa kesempatan selama beberapa tahun terakhir.

"L'Equipe" menyebutkan bahwa Dembele, yang mengenal Mbappe lebih dari siapa pun tetapi tidak naif, selalu memilih untuk bungkam secara terbuka terhadap pernyataan-pernyataan Kylian.



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