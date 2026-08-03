Manchester United ikut bersaing dengan serius untuk merekrut bek kiri muda berbakat asal Spanyol, Jorge Salinas, target utama Barcelona guna memperkuat lini pertahanan kiri, dalam perkembangan mengejutkan yang bisa menggagalkan upaya klub Catalan itu untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun asal Cantabria tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan bahwa Manchester United telah menetapkan Salinas sebagai rencana alternatif untuk memperkuat sisi kiri pertahanan mereka, setelah kesepakatan untuk merekrut Lewis Hall, pemain Newcastle berusia 21 tahun, menemui jalan buntu karena klubnya menolak menjualnya kepada Manchester United yang dianggap sebagai pesaing langsung di Liga Primer Inggris.

Membayar klausul pelepasan

Barcelona sendiri belum melupakan Jorge Salinas. Meski direktur olahraga Deco memusatkan upayanya untuk memperkuat lini serang, yang melemah akibat kepergian Robert Lewandowski dan Marcus Rashford serta kemungkinan hengkangnya Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, posisi bek kiri tetap menjadi salah satu posisi yang membutuhkan penguatan mendesak sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

Kesepakatan untuk mendatangkan Joao Cancelo hampir rampung, sementara kesepakatan untuk bek asal Cantabria itu menemui hambatan yang cukup mencolok dalam beberapa pekan terakhir, hingga membuat Manchester United ikut bersaing secara serius untuk merekrut pemain yang sebenarnya telah diincar Barcelona dan Atletico Madrid sejak beberapa pekan lalu.

Carrick mengagumi Salinas

Manchester United mengarahkan perhatian mereka kepada Jorge Salinas, yang mereka pantau dari dekat selama Kejuaraan Eropa U-19 yang berlangsung di Wales pada Juli lalu, di mana timnas Spanyol meraih gelar benua dengan penampilan yang mengesankan.

Dewan direksi Manchester United menunjukkan kekaguman besar terhadap pemain berusia 19 tahun tersebut, dan meyakini bahwa ia benar-benar siap untuk langsung bergabung dengan tim utama, di mana ia akan bersaing untuk posisi inti dengan Luke Shaw, bek kiri Inggris yang rawan mengalami cedera berulang sehingga memengaruhi performanya dalam beberapa musim terakhir.

Menurut sejumlah media di Inggris, pelatih Michael Carrick telah menyetujui perekrutan pemain tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan final dengan Newcastle untuk mendatangkan Lewis Hall.

Selisih finansial yang besar mengancam Barcelona

Perlu dicatat bahwa Manchester United, berbeda dengan Barcelona yang tengah dilanda krisis finansial yang menghimpit, siap membayar penuh nilai klausul pelepasan dalam kontrak pemain asal Cantabria itu, yang mencapai 16 juta euro, tanpa negosiasi ataupun penundaan.

Sementara itu, klub Catalan tersebut hanya mengajukan tawaran yang tergolong sederhana dengan nilai maksimal 8 juta euro, yang terbagi menjadi 6 juta euro sebagai nilai tetap dan 2 juta euro sebagai nilai variabel yang terkait dengan target tertentu, ditambah dengan menawarkan beberapa pemain muda sebagai pinjaman ke klub Racing Santander guna menekan biaya transfer dan memuluskan negosiasi.

Salinas lebih memilih Barcelona

Kendati terdapat selisih finansial yang besar antara kedua tawaran, Barcelona memiliki keunggulan kompetitif penting, yakni Salinas sendiri bermimpi mengenakan seragam biru-merah pada musim depan, dan lebih memilih pindah ke Camp Nou dibanding tujuan lain mana pun, termasuk Manchester United.

Namun, keunggulan ini mungkin tidak cukup apabila Manchester United memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan secara resmi, yang akan memaksa klub Racing Santander menerima tawaran tersebut tanpa negosiasi, dan menempatkan Salinas pada keputusan sulit antara impian Catalannya dan realitas finansial yang menggiurkan di Liga Primer Inggris.