Thiago Bitarsh, pemain muda Real Madrid, melampaui Raúl González, legenda Los Blancos, jelang laga Bayern Munich di Liga Champions Eropa.

Real Madrid akan menjamu rivalnya Bayern Munich di Stadion "Santiago Bernabéu" pada Selasa malam ini dalam leg pertama babak perempat final kompetisi kontinental, dengan laga penentuan digelar di Jerman pekan depan.

Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, memutuskan menurunkan Bitarsh dalam susunan pemain inti pada pertandingan hari ini, untuk mencatatkan rekor bersejarah.

Menurut jaringan "Squawka" yang spesialis statistik, Bitarsh menjadi pemain termuda Real Madrid yang memulai pertandingan di perempat final Liga Champions Eropa, pada usia 18 tahun 247 hari, memecahkan rekor Raúl yang bertahan sejak 1996.

Neuer masuk daftar bersejarah

Sementara itu, jaringan "Opta" menyebutkan bahwa Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, akan menjalani pertandingan ke-136 sebagai starter bersama tim, menyamai rekor legenda Lionel Messi, mantan kapten Barcelona.

Neuer dan Messi berbagi posisi kedua dalam daftar pemain yang paling sering tampil sebagai starter untuk satu klub di kompetisi kontinental.

Daftar ini dipimpin Iker Casillas, yang tampil sebagai starter dalam 149 pertandingan bersama Real Madrid.

Menurut jaringan Prancis "Stats Foot", Neuer akan menjalani laga ke-69 di fase gugur Liga Champions, menyamai rekor Karim Benzema, mantan bintang Real Madrid.

Daftar tersebut dipimpin Cristiano Ronaldo, mantan pencetak gol terbanyak Real Madrid, dengan 85 pertandingan.

Adapun pelatih Bayern Munich asal Belgia, Vincent Kompany, akan menjalani pertandingan ke-100 bersama raksasa Bavaria itu di semua kompetisi, sejak awal masa jabatannya pada Juli 2024.

