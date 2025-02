Turnamen Sepakbola Putri Seri Semarang 2025: SDN Kalibanteng Kidul 03 Juara KU-12, SDN Klepu 03 Sukses Pertahankan Gelar KU-10

SDN Kalibanteng Kidul 03 menjadi kampiun KU-12, sementara SDN Klepu 03 sukses mempertahankan gelar juara KU-10.

Persaingan memperebutkan label juara MilkLife Soccer Challenge - Semarang 2025 yang dihelat di Stadion Universitas Diponegoro Tembalang, Minggu (16/2), berlangsung sengit dan penuh drama. Di partai final Kategori Usia (KU) 12, SDN Kalibanteng Kidul 03 tampil sebagai juara usai menghentikan perlawanan SDN Sendangmulyo 04 lewat adu penalti. Sementara itu, di KU 10, SDN Klepu 03 sukses mempertahankan status kampiun usai mengalahkan SDN Kembangarum 2 dengan skor 3-1 dalam ajang yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife tersebut.

Melihat jalannya pertandingan KU-12, kedua finalis tampil hati-hati di awal babak pertama. Kedudukan 1-1 yang bertahan hingga akhir waktu normal membuat perebutan gelar juara harus ditentukan lewat adu penalti.

Dalam drama tos-tosan ini, kiper SDN Kalibanteng Kidul 03, Annisa Intan Sabilla, tampil menjadi pahlawan dengan menghalau tendangan lawan. Alhasil, SDN Kalibanteng Kidul 03 keluar jadi kampiun KU 12. “Saya sempat deg-degan sebelum bermain di pertandingan final, tapi saya senang banget karena bisa mengantarkan sekolah menjadi juara di MilkLife Soccer Challenge - Semarang 2025. Semoga dengan prestasi ini saya bisa membuat orang tua bangga,” ucap Annisa.

Sementara itu, di pertandingan final KU-10 SDN Klepu 03 berhasil mempertahankan predikat juara yang mereka raih tahun lalu. Di partai pamungkas tahun ini, dominasi dan ketangguhan mereka mengakhiri asa SDN Kembangarum 2. Ketajaman Shakila tak terbendung lantaran berhasil mencetak hat-trick sekaligus membuat timnya unggul 3-0. Meski skuad besutan Muhamad Misbakhudin terus memperlihatkan sikap pantang menyerah, tetapi hingga pertandingan berakhir tidak ada lagi gol tercipta sehingga SDN Klepu 03 pun memastikan diri keluar sebagai juara dengan kemenangan 3-1.

Assistant Head Coach MilkLife Soccer Challenge Asep Sunarya menuturkan, penyelenggaraan turnamen ini menjadi perpaduan antara tim-tim yang sudah berlaga sejak edisi tahun lalu melawan tim debutan yang baru pertama kali ambil bagian kompetisi ini. Dengan demikian, kualitas peserta lebih bervariatif sehingga bakat-bakat baru pun bermunculan di tengah lapangan hijau.

“Saya melihat banyak peningkatan kualitas yang ditunjukkan sekolah-sekolah yang sudah beberapa kali ikut serta di MilkLife Soccer Challenge, khususnya dari segi koordinasi dan pola bermain secara tim dan tidak lagi bergerombol. Beberapa tim baru juga memiliki bakat-bakat yang menonjol dan berpotensi berkembang dengan cepat. Saya yakin dalam satu atau dua tahun ke depan Semarang akan memiliki tim All-Stars yang patut diperhitungkan kota-kota lainnya,” kata Coach Asep.

Istimewa

Ekosistem Sepak Bola Putri Mulai Tumbuh di Level Sekolah Dasar

Sementara itu, Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin menuturkan penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk keseriusan Bakti Olahraga Djarum Foundation membangun ekosistem sepakbola putri Indonesia secara berjenjang dan berkesinambungan. Diharapkan, dengan rutinnya gelaran kompetisi usia dini dapat mendorong lahirnya bibit-bibit pesepakbola putri yang kelak berjuang bagi Indonesia di masa mendatang.

Turnamen Sepak bola putri ini melibatkan 1.225 siswi yang berasal dari 66 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Semarang dan sekitarnya unjuk kemampuan dan bakat mengolah si kulit bundar di lapangan hijau. Ribuan peserta tersebut terdiri dalam 30 tim yang bersaing di Kategori Umur (KU) 10 dan 82 tim di KU 12. Tak hanya bersaing dalam kompetisi 7 vs 7, para peserta juga ditantang menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam berbagai uji ketangkasan atau Skill Challenge yang terdiri dari dribbling, passing & control, 1 on 1, shoot on target, serta penalty shoot.

“Kami menyadari, membangun ekosistem sepa bola putri tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan penuh kesabaran dan konsistensi. Untuk itu, kami terus menyelenggarakan MilkLife Soccer Challenge sebagai upaya membangun fondasi yang kokoh bagi olahraga ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan berbagai stakeholder terkait bahwa kami sangat serius melakukan pemassalan khususnya di level usia dini,” ujar Yoppy.

Istimewa

Daftar Pemenang MilkLife Soccer Challenge – Semarang 2025

Kategori Usia 10

Juara : SDN Klepu 03

Runner-up : SDN Kembangarum 2 Semarang

Semifinalis : SDN Kalibanteng Kidul 01 dan SD Islam Tunas Harapan

Top Scorer : Shakila Azalia Ardani - SDN Klepu 03 (39 gol)

Best Player : Shakila Azalia Ardani - SDN Klepu 03

Best Goalkeeper : Saputri Nurul Azizah - SDN Klepu 03

Fairplay Team : SDN Kalibanteng Kidul 01

Kategori Usia 12

Juara : SDN Kalibanteng Kidul 03

Runner-up : SDN Sendangmulyo 04

Semifinalis : SD Islam Tunas Harapan dan SDN Karanganyar Gunung 02

Top Scorer : Avara Kayana Irawan - SDN Karanganyar Gunung 02 (23 gol)

Best Player : Janeeta Alodya - SDN Sendangmulyo 04

Best Goalkeeper : Annisa Intan Sabilla - SDN Kalibanteng Kidul 03

Fairplay Team : SDN Sendangmulyo 02