Marcel Sabitzer sudah berusia 32 tahun dan memiliki lebih dari 600 pertandingan kompetitif di sepakbola profesional, sosok berpengalaman yang mungkin tak mudah digoyahkan oleh apa pun. Gelandang yang sejak 2023 membela Borussia Dortmund itu juga sudah cukup sering menjadi objek rumor dan spekulasi dalam berbagai bentuk.

Karena itu, bursa transfer musim panas yang baru berlalu kemungkinan bukan sesuatu yang istimewa bagi Sabitzer. Meski begitu, ada kegaduhan tertentu di seputar pemain Austria tersebut, yang khususnya makin kencang menjelang penutupan bursa transfer.

Di satu sisi, itu berkaitan dengan status quo-nya secara olahraga. Dalam tiga musim yang sudah dijalaninya bersama BVB, Sabitzer mengalami pasang surut secara terus-menerus. Terlalu sering penampilannya mengecewakan, terlalu jarang ia mampu memperpanjang periode-periode gemilang yang memang sesekali juga ada. Intinya: dalam periode tersebut, meski mencatatkan 117 penampilan kompetitif, Sabitzer kurang punya konsistensi untuk dalam jangka panjang menjadi starter tak tergoyahkan.

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Kapan kontrak Marcel Sabitzer di BVB berakhir?

Meski demikian, ia memang mengakhiri musim lalu dengan status itu, tetapi hal tersebut terutama disebabkan absennya Felix Nmecha karena cedera. Sabitzer 26 kali masuk starting XI musim lalu, tetapi catatan lima kontribusi gol membuat hasilnya terbilang minim. Prospeknya di lini tengah sentral atau gelandang bertahan pun terbatas. Selain Nmecha, pelatih Niko Kovac juga semakin sering memainkan Jobe Bellingham.

Dan karena kontrak Sabitzer berakhir pada akhir Juni 2027, sementara BVB merekrut Joey Veerman, seorang starter di area bermainnya, maka secara alami ia masuk ke dalam pusaran rumor. Maka pada pertengahan Agustus muncul banyak spekulasi ketika Sabitzer dalam sebuah pertemuan tim melakukan "kepergian kilat" dan langsung cabut lagi sebelum rekan-rekan setim terakhirnya tiba di lokasi kejadian.

Namun kini sudah jelas selama dua pekan terakhir: Sabitzer akan bertahan di Borussia setidaknya sampai jeda musim dingin. Karena ia "puas" di Dortmund, seperti diumumkan agennya Roger Wittmann kepada Sky pada Deadline Day. Di klubnya saat ini, Sabitzer bisa bermain di "level tinggi", kata Wittmann.

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Marcel Sabitzer mendapat "sepuluh tawaran berbeda" pada musim panas

Jadi, tampaknya itu tidak berlaku dalam bentuk yang sama untuk "sepuluh tawaran berbeda" yang menurut sang agen datang kepada Sabitzer. BVB tentu tidak akan menolak jika ada tawaran yang sesuai harga pasar untuk pemain tim nasional yang sudah 102 kali tampil itu. Karena hal tersebut tidak terjadi, Sabitzer kini memasuki tur perpisahan di Dortmund. "Tahun depan", demikian Wittmann menjelaskan dengan penuh makna, kliennya nanti bisa menimbang semua opsi.

Salah satu opsi itu bukanlah Borussia. Klub tidak berencana memperpanjang kontrak Sabitzer. Dan ada alasan kuat untuk itu: ia bukan hanya belum cukup memenuhi ekspektasi secara olahraga, tetapi juga menerima gaji yang sangat besar. Sabitzer, yang dulu didatangkan dengan biaya transfer 19 juta euro kepada Bayern Munich, diperkirakan menerima gaji tahunan delapan juta euro. Para pemain baru seperti Veerman, Konstantinos Karetsas, dan Giannis Konstantelias masing-masing kabarnya akan menerima maksimal setengah dari angka tersebut.

Karena itu, ini menjadi kisah yang terlalu familiar sekaligus menyakitkan bagi BVB: pemain yang menerima uang terlalu banyak dibandingkan performa yang mereka tampilkan, lalu menghabiskan kontrak mereka yang bernilai sangat tinggi. Begitulah yang terjadi misalnya pada Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle, atau Salih Özcan. Siapa yang bisa menyalahkan mereka?

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"Botol": Istri Marcel Sabitzer beradu argumen dengan pengguna yang berkata kasar

Jawabannya sederhana: orang-orang di media sosial, tentu saja! Di sana, Sabitzer sudah sejak lama dijadikan kambing hitam karena terlalu sering menampilkan performa lemah. Belakangan, situasinya bahkan memanas sampai istri Sabitzer, Katja, ikut turun tangan di Instagram.

Seorang pengguna menulis di bawah sebuah unggahan berisi pernyataan Wittmann bahwa ia "benar-benar berharap kami sudah terbebas dari si botol ini". Istri Sabitzer, pemenang acara TV 'Der Bachelor' pada 2014, menjawab: "Saya sangat ingin tahu, apa sebenarnya yang sudah kamu capai dalam hidupmu?" Balasan sinisnya: "Saya ikut Bachelor, kalau kamu?" Istri Sabitzer menjawab lagi: "Boh kalian semua jahat sekali. Jawabanmu mengatakan segalanya tentang dirimu. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hidup saya."

Masalah Sabitzer adalah, bagi banyak orang di sekitar BVB ia dipandang sebagai beban masa lalu. Ia melambangkan Dortmund pada tahun-tahun sebelumnya, yang menggelontorkan banyak uang transfer dan gaji untuk pemain-pemain mapan yang sedikit lebih tua, tetapi hanya memberi sedikit imbal balik. Pendekatan baru dari jajaran pimpinan olahraga yang memang cukup menyegarkan, serta jendela transfer terakhir dari direktur olahraga yang aktif, Ole Book, belakangan memunculkan harapan bahwa pemain-pemain seperti Sabitzer atau Ramy Bensebaini dan Emre Can juga akan dilepas.

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Marcel Sabitzer belakangan dimainkan di sayap ofensif saat bersama BVB

Sangat mungkin bahwa untuk itu orang hanya perlu bersabar satu tahun lagi. Namun sampai saat ini jelas juga tidak berarti Sabitzer tak bisa memberi nilai tambah bagi tim.

Kovac menyukai pengalamannya, gaya bermain agresifnya, serta fleksibilitasnya. Ini juga bagian dari kenyataan: Sabitzer adalah salah satu gelandang nomor delapan serbabisa, tipe pemain yang belakangan justru terlalu banyak dimiliki BVB di dalam skuad. Kurangnya konsistensi yang ia miliki juga berkaitan dengan fakta bahwa Sabitzer nyaris tak pernah bermain di posisi yang sama dalam jangka waktu lama.

Hal itu juga akan mewarnai apa yang dirancang menjadi tahun terakhirnya di Dortmund. Dengan Nmecha, Bellingham, dan Veerman, area tengah sudah padat. Sabitzer harus, seperti di tim nasional Austria di mana ia ke depannya mengambil jeda karena beban tinggi dalam beberapa tahun terakhir, bergeser ke kedua sayap ofensif dan half-space. Sejauh ini, ia belum mendapat satu pun kesempatan menjadi starter di Bundesliga dari Kovac.

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Marcel Sabitzer tampaknya kini hanya akan menjadi pemain rotasi di BVB

Namun saat menghadapi Villarreal di Liga Champions, Sabitzer bermain sejak awal dan menampilkan performa yang cukup meyakinkan, dengan menunjukkan intensitas tinggi serta beberapa perebutan bola yang bagus. Saat masuk sebagai joker, yang oleh Kovac diubah istilahnya menjadi "finisher", ia juga belakangan tampil cukup baik. Gol salto Nmecha baru-baru ini ke gawang Paderborn lahir dari assist Sabitzer.

Jika tak ada satu pun pesaingnya yang mengalami cedera, maka peran Sabitzer sebagai pemain rotasi tampaknya tidak akan banyak berubah lagi. Kecuali jika ia bisa menemukan efektivitas di posisi ofensif itu, seperti yang ia tunjukkan di timnas Austria sebagai pemain Dortmund: dalam 31 laga internasional sejak 2023, Sabitzer mencetak 13 gol yang kuat. Sebelum masa-masanya di BVB, ia hanya mencetak enam gol dalam 42 pertandingan.

Marcel Sabitzer: Data performanya di BVB