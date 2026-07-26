Pemain Senegal, Ibrahima Mbaye, bintang Paris Saint-Germain, menanggapi tuduhan yang menimpa keluarganya dalam beberapa waktu terakhir.

Mbaye, yang baru berusia 18 tahun, merupakan salah satu pemain muda paling dicari di bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut jaringan RMC Sport, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Chelsea baru-baru ini menanyakan status sang pemain sayap Paris Saint-Germain.

Sejumlah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa kedua orang tua pemain muda tersebut mengajukan banyak tuntutan kepada agensi-agensi yang berupaya mewakilinya, termasuk tuntutan finansial, hak citra, pendanaan berbagai proyek, dan keterlibatan keluarga yang besar dalam negosiasi.

Meski tidak secara langsung menyinggung tuduhan-tuduhan tersebut, pemain Senegal itu merasa perlu untuk memberikan tanggapan secara terbuka.

Ibrahima Mbaye menulis melalui akun resminya di "Instagram", mengecam tuduhan yang ia anggap tidak berdasar: "Sungguh mengejutkan bagaimana orang-orang bisa mencemarkan nama baik saya dan keluarga saya".

Pemuda Senegal itu menunjukkan dukungannya kepada orang-orang yang dicintainya, menutup pesannya dengan kalimat yang menyentuh: "Ibu, Ayah, aku mencintai kalian. Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang ini".