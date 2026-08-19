Transfer Rodri Hernandez ke Barcelona tidak berlalu tanpa kontroversi di media Spanyol, terutama di tengah beragam reaksi dari sejumlah media pendukung Real Madrid yang gagal meyakinkan pemain Manchester City itu untuk membela panji-panji mereka.

Jurnalis David Sanchez menyindir perubahan mendadak di media Madrid terkait penilaian terhadap kapten timnas Spanyol tersebut setelah dia memilih klub Catalan dan menolak Real Madrid.

Sanchez mengatakan dalam kontribusinya di program La Tribu melalui radio Marca: "Baru tiga pekan lalu, Rodri adalah transfer strategis, gelandang terbaik di dunia, dan pria yang akan memberikan bentuk yang dibutuhkan tim Jose Mourinho pada musim mendatang."

Dia menambahkan dengan nada menyindir: "Tapi Rodri memilih Barcelona dan menolak Real Madrid, dan sejak saat itu narasinya berubah. Rodri menjadi tua, hampir habis, dengan kekhawatiran besar akan mengalami cedera baru, di samping gajinya yang tinggi."

Dia mengatakan bahwa perubahan narasi ini sampai pada titik menyajikan kegagalan Real Madrid merekrut Rodri sebagai keuntungan bagi klub, katanya: "Yakni bahwa mereka berhasil menghindari peluru. Kita harus tertawa, bahkan kita harus mengagumi mereka."

Sebaliknya, Sanchez menilai bahwa Barcelona meraih keuntungan ganda dengan merekrut sang pemain, ia menjelaskan: "Ini transfer yang benar-benar sukses bagi Barcelona dan bagi Joan Laporta, karena klub tidak hanya mengontrak gelandang jangkar terbaik di dunia, tetapi juga merebutnya dari rival abadi mereka, Real Madrid."

Dia menutup pernyataannya dengan perbandingan menyindir antara pilihan kedua klub, katanya: "Real Madrid punya Diomande, dan Barcelona punya Rodri. Kita akan lihat apa yang terjadi di akhir musim."