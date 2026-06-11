Trump tidak hadir dalam pertandingan pembuka tim nasional AS

Dalam langkah yang memicu pertanyaan beberapa jam sebelum dimulainya perjalanan tim nasional AS di Piala Dunia 2026, laporan media AS mengungkap sikap Presiden Donald Trump terkait kehadirannya di pertandingan pembuka negaranya melawan Paraguay.

Majalah "The Athletic", Kamis, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini yang mengatakan bahwa Trump tidak akan hadir di Stadion Los Angeles yang menjadi tuan rumah pertandingan pada Jumat waktu setempat, yang merupakan pertandingan pertama Amerika Serikat di kandang sendiri dalam edisi bersejarah turnamen tersebut.

Dalam konteks yang sama, Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri belum mengeluarkan komentar resmi terkait laporan tersebut hingga saat ini, untuk mengonfirmasi atau membantah apa yang beredar mengenai pertandingan pembuka timnas AS.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri sebelumnya telah mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan menghadiri pertandingan tersebut, memimpin delegasi pemerintah tingkat tinggi yang mencakup Menteri Transportasi Sean Duffy dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Markoine Mullen, sebagai tanda kehadiran perwakilan politik tingkat tinggi meskipun presiden tidak hadir.

Pertandingan ini merupakan bagian dari kompetisi grup yang juga diikuti oleh Paraguay, Australia, dan Turki.

Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen ini bersama Meksiko dan Kanada, dalam edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan partisipasi 48 tim dan 104 pertandingan hingga final.

Turnamen ini secara resmi akan dimulai pada Kamis malam dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca di Mexico City, 24 jam sebelum tuan rumah Amerika Serikat tampil.