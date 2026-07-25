Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyulut api krisis baru dengan bintang bola basket Amerika LeBron James, ketika ia melontarkan tuduhan rasisme terhadapnya saat menjawab sebuah pertanyaan mengenai perdebatan abadi soal siapa pemain terhebat dalam sejarah liga profesional Amerika.

Dalam pernyataan kontroversial, Trump mengatakan bahwa Michael Jordan, yang ia sebut sebagai teman dan rekan bermain golfnya, lebih unggul dari James tanpa tandingan, seraya menambahkan: "Saya rasa LeBron mungkin seorang rasis, atau mungkin dia tidak menyukai Trump, saya tidak tahu. Saya hanya menyukai orang-orang yang menyukai saya, jadi saya akan memilih Michael Jordan tanpa ragu."

Presiden Amerika itu tidak memberikan penjelasan atau bukti apa pun yang mendukung tuduhan seriusnya terhadap James, yang pada Jumat lalu mengumumkan kepindahannya ke jajaran tim Philadelphia 76ers sebagai persiapan menghadapi musim mendatang, yang akan menjadi musim ke-24 baginya dalam karier profesionalnya di liga profesional Amerika.

James memiliki catatan yang sarat dengan pencapaian; ia telah meraih gelar juara liga profesional Amerika sebanyak 4 kali, serta memenangkan penghargaan pemain terbaik liga dan penghargaan pemain terbaik pada pertandingan final masing-masing sebanyak empat kali, yang menjadikannya salah satu legenda paling menonjol dalam sejarah olahraga ini.