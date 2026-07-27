Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebabkan kerusakan parah pada lapangan sebuah kamp latihan yang diperuntukkan bagi klub Inggris, Brighton, sehingga lapangan itu tidak dapat digunakan dan memaksa klub untuk membatalkan kamp persiapan menjelang musim baru.

Brighton and Hove Albion terpaksa membatalkan kamp latihannya yang direncanakan digelar di Prancis, setelah lapangan-lapangannya digunakan sebagai area pendaratan helikopter yang membawa sejumlah pemimpin dunia, di antaranya Donald Trump, selama keikutsertaan mereka dalam KTT Kelompok Tujuh (G7).

Menurut yang diberitakan surat kabar "The Athletic", lapangan sepak bola di kota Evian-les-Bains, Prancis, digunakan sebagai landasan pendaratan helikopter selama KTT Kelompok Tujuh terakhir. Meskipun lapangan tersebut memenuhi kebutuhan para politisi, pendaratan helikopter itu menyebabkan kerusakan parah pada permukaan rumput, sehingga membuatnya tidak dapat digunakan oleh klub Inggris tersebut.

Brighton berencana menggelar kamp persiapannya di resor "Royal Resort" di kawasan dekat perbatasan Swiss, pada periode 23 Juli hingga 1 Agustus.

Meskipun KTT tersebut berlangsung pada pertengahan Juni dengan kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Trump, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, permukaan lapangan tidak pulih tepat waktu. Brighton mengirim tim dari stafnya untuk memeriksa fasilitas tersebut, dan menyatakan ketidakpuasannya atas kondisi lapangan.

Pembatalan kamp itu berdampak pada pembatalan sebuah laga persahabatan yang dijadwalkan melawan klub Annecy, salah satu klub di Divisi Dua Prancis. Akibatnya, Brighton memutuskan untuk melanjutkan latihannya di pusat latihan mereka sendiri di kota Lancing, selatan Inggris, di mana mereka menggelar sebuah laga persahabatan tertutup.

Tim dijadwalkan bertolak pada hari Minggu ke Austria untuk menggelar kamp pengganti. Klub menegaskan bahwa perubahan rencana ini tidak akan memengaruhi persiapan mereka menjelang musim baru.

Brighton akan mengawali laga-laga persahabatannya dengan menghadapi klub Prancis, Strasbourg, pada 1 Agustus, sebelum menghadapi dua klub Italia, Roma dan Bologna, masing-masing pada 8 dan 15 Agustus, sebagai bagian dari program persiapan intensifnya sebelum musim dimulai.