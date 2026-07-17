Trump Bertemu Lawannya di Tribun Final Piala Dunia

Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang, tidak hanya akan menjadi pertarungan di lapangan hijau, tetapi juga akan menjadi ajang pertemuan baru antara Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dan Presiden AS Donald Trump, di tengah ketegangan hubungan yang terus berlanjut di antara keduanya terkait isu pertahanan, perdagangan, dan Iran.

Kantor Perdana Menteri Spanyol, seperti dilaporkan oleh kantor berita "Reuters" hari Jumat ini, mengumumkan bahwa Sánchez akan bertolak ke New Jersey untuk menghadiri pertandingan final tersebut. Jika "La Roja" berhasil menjuarai turnamen ini, Trump mungkin akan menjadi orang yang menyerahkan trofi kejuaraan kepada tim nasional Spanyol.

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Hubungan antara kedua pemimpin tersebut mengalami ketegangan berulang kali belakangan ini, karena Trump telah mengkritik Spanyol lebih dari sekali, akibat penolakan pemerintah Spanyol untuk memenuhi target NATO, yaitu mengalokasikan 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk belanja pertahanan, serta mengancam akan mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan terhadap Madrid.

Pernyataan terbaru tersebut dilontarkan pada awal bulan ini, selama KTT NATO, ketika Trump meminta para penasihatnya untuk “memutuskan semua hubungan perdagangan dengan Spanyol, termasuk kunjungan-kunjungan.”

Namun, Presiden AS itu kemudian melunakkan nada bicaranya, menegaskan bahwa Spanyol telah memenuhi pembayaran yang diminta dan bersikap “sangat dermawan”.

Di sisi lain, Perdana Menteri Spanyol menegaskan bahwa negaranya berupaya menjalin hubungan sebaik mungkin dengan sekutunya, sambil menambahkan bahwa pertemuannya dengan Trump, di sela-sela KTT NATO, berlangsung dalam suasana informal dan ramah, di mana pembicaraan terbatas pada sejumlah topik, termasuk Piala Dunia.

Perdana Menteri Spanyol telah berkali-kali melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sejak menjabat, sebagian besar untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, serta mengunjungi Washington pada tahun 2023 untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan mantan Presiden AS, Joe Biden.

Dalam konteks yang sama, keluarga kerajaan Spanyol telah mengonfirmasi kehadiran mereka di pertandingan final, di mana Raja Felipe VI, Ratu Letizia, serta kedua putri mereka, Putri Leonor dan Putri Sofia, akan berada di tribun untuk mendukung “La Roja”.