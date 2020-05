Trofi Eropa Perdana Jose Mourinho

Tepat 17 tahun lalu, Jose Mourinho, menandai karier gemilangnya sebagai pelatih dengan sukses mengantarkan Porto merengkuh Piala UEFA.

OLEH AHMAD REZA HIKMATYAR

Jose Mourinho sudah dikenal luas sebagai pelatih genius. Meski kerap dikritik lewat gaya permainan timnya serta komentar kontroversial, tak ada yang bisa membantah kehebatan dan kebesaran pria kelahiran Setubal, tersebut.

Bukan tanpa alasan, sepanjang kariernya Mou sudah berhasil menjuarai seluruh gelar domestik di empat liga besar Eropa, yakni Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol. Di kancah Eropa, namanya juga amat disegani dengan koleksi sepasang trofi Liga Champions dan sepasang Piala UEFA (Liga Europa).

Namun patut diketahui, jika gelar yang disebut terakhir merupakan penanda mengudaranya nama Mourinho di seantero Eropa. Ya, tepat 17 tahun yang lalu Mou sukses mematri namanya sebagai pelatih elite Eropa, dengan mengantarkan FC jadi kampiun Piala UEFA 2002/03.

Kala itu sejatinya Porto bukanlah unggulan dalam turnamen kasta kedua Eropa tersebut. Selain Liga Portugal masih dinilai minor, Dragoes juga tak dijejali deretan bintang mentereng. Nama paling tenar di sana mungkin hanya sang kiper sekaligus kapten, Vitor Baia.

Namun Porto, melalui pelatihnya, Mourinho, membalikkan segala prediksi. Dalam perjalanan ke final, mereka sukses menyingkirkan tim-tim unggulan macam Lens, Panathinaikos, dan . Hingga sampai di final, masih saja Porto diremehkan karena lawan mereka adalah jagoan Skotlandia, .

Tidak seperti sekarang, saat itu The Bhoys dinakhodai Martin O'Neil dan dengan skuad berisikan nama-nama top macam Johan Mjallby, Stiliyan Petrov, Chris Sutton, dan tentunya sang dewa Celtic Park, Henrik Larsson.

Tapi sekali lagi, Porto membalikkan segala prediksi, dengan permainan memesona di hadapan 52 ribu penonton yang memadati Estadio de La Cartuja di , Spanyol. Menguasai jalannya laga secara mutlak sejak sepakan mula dilakukan, Porto sukses menutup babak pertama lewat gol Derlei.

Namun, Celtic merespons seusai jeda dengan sukses menyamakan keadaan menjadi 1-1 melalui tandukan berkelas Larsson. Meski Porto sempat kembali unggul melalui gol Dimitri Alenichev di menit ke-54, berkat dominasi serangannya The Hoops kembali mampu menyetarakan kedudukan menjadi 2-2. Lagi-lagi tandukan Larsson yang jadi penyebabnya, hanya tiga menit selepas gol kedua Porto.

Setelahnya, pertandingan menjurus jadi bentrok adu jotos. Kedua tim bermain amat kasar, hingga wasit pemimpin laga, Lubos Michel, harus mengeluarkan sembilan kartu kuning dan dua kartu merah. Pertandingan dalam waktu normal 90 menit pun berakhir sama kuat 2-2.

Pada babak perpanjangan waktu, tensi panas masih terjaga sehingga tempo permainan berjalan agak rancu. Namun Porto bermain cerdik, dengan lebih bertahan dan berharap pada serangan balik cepat, memanfaatkan stamina lawan yang juga terkuras. Hasilnya efektif, lewat skema serangan balik khas Mou, Derlei berhasil menciptakan silver goal di menit ke-115.

Porto unggul 3-2 dan Celtic tak mampu lagi bereaksi di sisa lima menit laga. The Dragons akhirnya berhasil keluar sebagai kampiun Piala UEFA 2002/03. Torehan itu jadi trofi Eropa keempat sang jagoan Portugal, tapi yang pertama bagi The Special One.

Di musim selanjutnya, Porto secara sensasional jadi kampiun Liga Champions. Mou pun kemudian melanjutkan kisah suksesnya bersama , Milan, , , dan kini sedang berjuang bersama Hotspur.

