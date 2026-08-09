Trio Barcelona Kejutkan Flick dengan Pengorbanan Dini

Tim utama klub Barcelona menikmati hari libur pada Minggu ini, atas persetujuan pelatih mereka Hansi Flick, seusai turnamen persahabatan segitiga yang digelar pada Sabtu di Udine.

Barcelona tidak mampu meraih trofi Piala Friuli Venezia Giulia, setelah kalah dari Udinese dengan skor tanpa balas, dalam turnamen segitiga yang diadakan di Udine.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", para pemain Barca tidak absen dari kota olahraga Joan Gamper. Berita paling menonjol adalah kembalinya Eric Garcia dan Joan Garcia lebih awal, di mana keduanya menjalani sesi latihan pertama sebagai persiapan menghadapi musim baru, meskipun mereka diperkirakan baru akan kembali pada Rabu mendatang.

Pemain lain yang berlatih pada Minggu ini di kota olahraga tersebut, dan kembali sebelum jadwal yang ditentukan, adalah pemain Inggris Anthony Gordon.

Bersama trio tersebut terdapat Gavi, yang juga kembali lebih awal dan telah berlatih sejak Kamis lalu, yaitu enam hari sebelum jadwal yang ditetapkan.