Kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, memiliki peran yang semakin penting bersama klubnya Real Madrid dalam membangun serangan dari belakang sepanjang musim ini.

Dalam konteks ini, Ruben Martin, jurnalis di radio Cadena COPE, menegaskan melalui kanal YouTube-nya bahwa pelatih Jose Mourinho telah menemukan formula yang memberikan Real Madrid keluaran bola yang lebih baik, tanpa perlu pemain seperti Rodri di lini tengah.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Ruben Martin, yang mengatakan, "Courtois adalah kunci utama dalam aspek ini, karena ia membantu tim mencapai keunggulan jumlah pemain saat membangun serangan, dengan Dean Huijsen dan Ibrahima Konate menempati posisi yang berjauhan, sementara kiper berada di tengah."

Ruben Martin mengatakan, "Pengganti Rodri di Real Madrid bernama Courtois, seorang kiper setinggi dua meter yang bermain sebagai gelandang jangkar. Terlepas dari candaan itu, ini adalah solusi yang akan digunakan Mourinho musim ini."

Ia melanjutkan, "Tim harus memulai permainan dari area pembangunan serangan dengan satu pemain tambahan dibandingkan jumlah pemain yang digunakan lawan untuk melakukan pressing. Real Betis melakukan pressing dengan dua pemain, dan Real Madrid harus keluar dengan bola menggunakan tiga pemain."

Ia menyoroti, "Biasanya keluaran bola dilakukan melalui dua bek tengah dan seorang gelandang, atau melalui dua bek tengah dan seorang bek sayap, tetapi Mourinho tidak ingin menghabiskan solusi ini."

Menurut jurnalis Spanyol tersebut, solusi ini bisa saja berjalan buruk, karena kemampuan Courtois dalam mengolah bola dengan kakinya perlu diuji.

Ia menekankan, "Ia menggunakan dua bek tengah yang berjauhan dan kiper di tengah. Saya ingin melihat kualitas Courtois dalam mengolah bola dengan kakinya dan mengetahui bagaimana hasilnya nanti. Ini adalah sebuah solusi, dan kita harus melihat bagaimana keberhasilannya."

Meski kiper asal Belgia ini menjadi sumber rasa aman di bawah mistar, permainan dengan kaki merupakan hal yang menjadi kelemahan banyak kiper. Meski demikian, Mourinho memiliki kepercayaan penuh terhadap kiper yang telah dikenalnya bertahun-tahun tersebut, setelah sebelumnya pernah bekerja sama dengannya di Chelsea.

Mourinho sangat mengetahui apa yang mampu dilakukan Courtois, dan ia tidak memiliki keraguan sedikit pun akan kemampuannya menjalankan tugas ini dengan sempurna, serta membantu dua bek tengah mengeluarkan bola dengan lebih bersih. Terlihat saat menghadapi Real Betis bahwa tim tidak mengalami kesulitan sebesar biasanya di bawah tekanan lawan. Meski demikian, absennya seorang gelandang pengatur yang membantu tim dalam aspek ini adalah hal yang dibicarakan semua orang.

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