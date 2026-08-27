Trepy hari ini telah dipulangkan dari rumah sakit: pernyataan Cagliari

Yael Trepy dipulangkan pada sore hari ini dari Rumah Sakit Universitas Sassari. Pesepakbola muda Cagliari itu meninggalkan rumah sakit dalam kondisi klinis yang baik, setelah menjalani perawatan yang dimulai menyusul insiden serius yang membuatnya harus dirawat di Unit Perawatan Intensif Gawat Darurat Rumah Sakit Santissima Annunziata.

Setelah melalui fase paling kritis dan perbaikan kondisi pernapasan secara bertahap, Trepy dipindahkan dari Unit Perawatan Intensif ke unit Pneumologi Klinis dan Intervensi di Klinik Universitas di viale San Pietro, tempat ia melanjutkan perawatan dan pemulihan hingga dipulangkan hari ini.

“Pasien dipulangkan hari ini dalam kondisi klinis yang secara keseluruhan baik, setelah melalui perjalanan klinis yang menunjukkan pemulihan bertahap dan signifikan,” kata Profesor Pietro Pirina, direktur Pneumologi Klinis dan Intervensi Aou Sassari. “Pemeriksaan yang dilakukan selama masa rawat inap menunjukkan kondisi yang membaik dan memungkinkan kami merencanakan kepulangan dengan tenang.”

“Kepulangan Yael adalah kabar yang membuat kami sangat bahagia,” ujar direktur umum Aou Sassari, Serafinangelo Ponti, “dan menjadi momen penutup dari sebuah proses yang melibatkan kerja bersama banyak profesional. Dari pertolongan di lapangan hingga penanganan di Unit Perawatan Intensif, lalu Pneumologi dan seluruh layanan yang berkontribusi pada diagnosis, perawatan, dan pemulihan pasien: kisah ini menunjukkan nilai dari jaringan layanan kesehatan yang mampu merespons dengan kompetensi, kecepatan, dan integrasi penuh.”

“Jika dalam beberapa hari terakhir ada yang berbicara tentang mukjizat,” lanjut Ponti, “kami lebih memilih berbicara tentang kerja dari sebuah sistem yang berfungsi. Di balik hasil ini ada orang-orang, profesionalisme, dan kerja tim yang luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk kembali menegaskan nilai layanan kesehatan publik kami, yang setiap hari menghadapi situasi kompleks, sering kali jauh dari sorotan. Kepada Yael kami menyampaikan harapan kami agar ia bisa sepenuhnya kembali ke kehidupan sehari-harinya dan, tentu saja, ke perjalanan olahraganya.”

Sang pemain menyapa sambil tersenyum staf bangsal, direktur umum, dan direktur kesehatan. Dengan kepulangan hari ini, perawatan Trepy di Aou Sassari pun berakhir, setelah dimulai dalam kondisi kritis dan berlanjut, berkat perkembangan klinis yang positif, hingga melewati fase perawatan di rumah sakit.