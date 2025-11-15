Transformasi Besar Persib Bandung: Dari Produk Lifestyle Hingga Rencana Museum di GBLA

Transformasi Persib Bandung dalam dua musim terakhir tidak hanya terlihat dari permainan di lapangan, tetapi juga dari bagaimana klub membangun identitas baru di luar lapangan. Bila peluncuran jersey baru musim ini sudah menuai pujian berkat pendekatan kreatif yang terasa lebih modern, Persib Store ternyata menyiapkan langkah lebih besar: menjadikan Persib sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari bobotoh.

Di kanal YouTube GOAL Indonesia, Head of Commercial Retail & Merchandising Persib Fadma Wijayati menjelaskan bahwa Maung Bandung kini ingin memperluas produk ke ranah lifestyle.

“Kita ingin menjadikan Persib itu lifestyle harian bobotoh,” ujarnya. "Jadi mungkin Bobotoh yang terlalu frontal kalau pakai jersey ke kantor, kita punya produk-produk basic, kita sebutnya basic. Jadi tetap Persib tetapi dipakai blazer tetap manis, tetap cantik, tetap tampan, yang elemen Persib-nya mungkin tidak terlalu kentara, tapi tetap fashionable,” katanya.

Perluasan kategori produk menjadi bagian dari strategi besar tersebut. Persib kini menghadirkan sandal jepit, parfum, seat belt strap, hingga cangkir edisi juara. Mereka juga sedang mengembangkan kategori athleisure, mengikuti tren gaya santai yang tengah digandrungi.

“Di luar itu, kita juga sedang menggodok, menyiapkan kategori yang kita sebut athleisure. Jadi tidak melulu untuk bermain bola atau futasl, tapi... Mungkin nanti lagi ngetren padel, bisa jadi padel-nya Persib seragamnya,” ucapnya sambil tertawa.

Kolaborasi lintas industri pun menjadi bagian penting dari strategi ini. Persib sebelumnya menggandeng brand fashion lokal, desainer Bandung, dan nama-nama besar dunia musik seperti Koil, DT09, hingga lini yang sempat booming, Teenage Death Star.

"Sepakbola kan tidak bisa terlepas dari fesyen ya, musik juga. Makanya kita berkolaborasi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan musik dan fesyen. Kita pernah bekerja sama dengan Koil, DT09 dan dulu yang awal booming, Teenage Death Star," kata Adhi Pratama, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat kepada GOAL.

"Jadi memang kita selalu mencoba kolaborasi... Makanya namanya Kolaborasib. Kolaborasi Persib dengan brand atau tokoh kreatif dan sebagainya. Kita maju bareng-bareng, sinergi membawa kebanggaan kota Bandung."

Istimewa

Transformasi juga terjadi pada infrastruktur klub. Perubahan ruang ganti atau locker room menjadi salah satu perubahan yang paling mencuri perhatian bobotoh. Meski tampak sederhana dari luar, proses renovasinya panjang dan ketat karena harus memenuhi standar tim sporting.

"Sebenarnya apa yang go to public, Bobotoh pasti akan melihat sedikit demi sedikit lah ya. Contohnya locker room, itu kan Bobotoh juga tidak tahu tiba-tiba jadi. Kita juga sudah punya rencana untuk training center sendiri," kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Herawan kepada GOAL.

"Nah, sebenarnya locker room itu pintu gerbang awalnya saja untuk membuka akses GBLA seluas-luasnya untuk publik. Misal tidak ada locker room nih, kita ke publik mengajak ke GBLA ke mana, tidak ada pintu masuknya kan? Nah, dengan adanya locker room, kita ada rencana untuk membuka tour stadion. Jadi GBLA itu ke depannya tidak hanya jadi tur stadionnya Persib, jadi museumnya Persib, jadi tempat pariwisatanya Persib begitu."

"Bojan menentukan standar minimumnya: layar di meeting room ukurannya sekian, locker pelatih harus ada sekian, fisioterapi butuh kolam plunge, meja ukurannya harus begini. Makanya kalau bobotoh bilang kok lama, memang harus lama. Karena ini untuk jangka panjang.”

Hasilnya adalah ruang ganti modern dengan lounge, ruang gym permanen, ruang pelatih terpisah, hingga recovery area dengan jacuzzi. Bintang Maung Bandung Beckham Putra mengaku bangga dan senang dengan transformasi Persib, ia mengatakan: "Sangat jauhlah. Maksudnya, karena sebelumnya kita latihan harus pindah-pindah, sekarang Alhamdulillah kita sudah dapat training ground sendiri di sampingnya GBLA. Jadi ini lebih bagus untuk tim kita karena kita bisa fokus latihan di satu tempat, tidak harus pindah ke mana-mana."

"Kita sekarang juga punya locker room yang sangat bagus banget. Ada ice bath di sana, ada jacuzzi juga, jadi sangat membantu untuk recovery pemain. Sekarang ada tempat gym juga di dalam stadion. Ini sangat luar biasalah karena sekarang Persib semakin step up."