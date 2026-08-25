Transfer Turki buka pintu Juventus untuk Kessie

Juventus bersiap merampungkan kepergian salah satu pemain lini tengahnya ke klub Turki, Besiktas, dalam sebuah langkah yang mungkin membuka jalan bagi klub Italia itu untuk menuntaskan transfer baru selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabio Miretti kini semakin dekat untuk pindah ke Besiktas, setelah klub Turki tersebut mencapai kesepakatan dengan Juventus terkait perekrutan gelandang Italia itu.

Situs Football Italia mengutip surat kabar "Tutto Mercato Web" bahwa kedua pihak telah menyepakati transfer Miretti dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian senilai 15 juta euro.

Pemain Italia itu dijadwalkan terbang ke Turki dalam beberapa jam ke depan, guna menjalani tes medis, sebelum menandatangani kontraknya dengan Besiktas.

Kepergian Miretti akan memberi Juventus ruang dalam skuadnya untuk merampungkan perekrutan pemain Pantai Gading Franck Kessie, pemain Al Ahli Saudi dan eks Milan, yang telah menyatakan lebih memilih pindah ke Turin sejak beberapa pekan lalu.

Kessie diperkirakan tiba di Juventus dalam transfer bebas biaya setelah kepergiannya dari Al Ahli, tetapi klub Italia itu terlebih dahulu perlu menyediakan tempat untuknya di dalam tim, hal yang menjadikan rampungnya transfer Miretti ke Besiktas sebagai syarat utama untuk bergerak dalam transaksi tersebut.

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Miretti meniti karier di akademi Juventus, dan tampil bersama tim utama dalam beberapa periode berbeda, serta menghabiskan sebagian musim lalu dengan status pinjaman di Genoa.

Pemain itu tidak turut bermain dalam kemenangan Juventus atas Frosinone dengan skor 1-0, Minggu, karena pelatih Luciano Spalletti mengandalkan Manuel Locatelli dan Douglas Luiz di lini tengah, sebelum memasukkan Teun Koopmeiners sebagai pemain pengganti.

Besiktas terus melanjutkan aktivitasnya di bursa Italia, setelah sebelumnya merekrut pemain Serbia Dusan Vlahovic dari Juventus dalam transfer bebas biaya.

Klub Turki itu juga mendekati kesepakatan dengan Ernest Muci, setelah kepindahannya ke Fiorentina gagal, dan mengajukan tawaran yang ditingkatkan untuk merekrut Fares Ghadjimes, sayap Frosinone.