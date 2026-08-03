Seperti yang diumumkan Si Hitam-Kuning pada Senin, pemain timnas Yunani berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak di Dortmund hingga 30 Juni 2031. Karetsas sendiri sudah menjalani tes medis pada Rabu.

"Dengan kreativitas dan kecerdasan bermainnya, Kos akan memperkaya tim kami. Dia sangat piawai secara teknis dan memiliki kemampuan untuk menemukan solusi cepat di ruang sempit, khususnya di sepertiga akhir lapangan," demikian kutipan direktur olahraga Ole Book.

Karetsas sendiri juga mengaku antusias dengan langkah berikutnya dalam kariernya: "Borussia Dortmund adalah klub yang istimewa dan saya sangat bangga kini bisa mengenakan jersey hitam-kuning. Saya sangat menantikan untuk mengenal rekan-rekan setim saya dan segera bermain di stadion yang mengesankan ini di hadapan para suporter kami. Saya ingin memberikan kontribusi agar kami bisa sukses bersama."

Transfer BVB: Hanya Dembele yang lebih mahal daripada Karetsas

Menurut laporan media, Borussia akan membayar biaya transfer dasar sebesar 30 juta euro serta bonus hingga dua juta euro kepada juara Belgia empat kali itu untuk Karetsas. Menurut Ruhr Nachrichten, Genk juga mengamankan klausul persentase penjualan kembali sebesar sepuluh persen dalam negosiasi tersebut.

Dalam nilai total (sekitar 32 juta euro), gelandang serang itu dengan demikian sedikit lebih murah daripada rekor transfer Dortmund sebelumnya, Ousmane Dembele, yang pada musim panas 2016 pindah dari Stade Rennes ke klub Westfalen itu dengan nilai 35 juta euro.

Bagi Genk, kesepakatan ini pada gilirannya merupakan penjualan rekor. Karetsas menggantikan Tolu Arokodare, yang pada tahun lalu dijual ke Wolverhampton Wanderers seharga 26 juta euro.

BVB kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain Yunani itu sejak beberapa pekan lalu, namun hingga saat-saat terakhir mereka kesulitan menembus tuntutan harga yang keras kepala dari klub divisi teratas Belgia tersebut.

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Konstantinos Karetsas diplot menjadi penerus Julian Brandt di BVB

Di kubu Si Hitam-Kuning, Karetsas direncanakan sebagai penerus Julian Brandt, yang kontraknya di BVB berakhir setelah musim yang baru saja berlalu. Selain Dortmund, banyak klub lain juga menunjukkan minat kepada remaja tersebut, termasuk menurut rumor AC Milan dan Paris Saint-Germain. Namun, teknisi berbakat itu hanya ingin ke Dortmund.

Karetsas lahir di Genk dan sudah mulai bermain di akademi klub divisi teratas Belgia KRC saat berusia enam tahun. Pada masa mudanya, ia sempat menghabiskan dua setengah tahun di RSC Anderlecht, tetapi kembali ke Genk pada awal 2023.

Di sana ia sudah menjalani debut di liga utama pada usia 16 tahun, dan musim lalu ia sudah menjadi pilar mutlak di klub tradisional dari tengah Belgia tersebut. Pada musim yang telah berakhir, Karetsas mencatatkan tiga gol dan 18 assist.

Setelah Joane Gadou, Kaua Prates, dan Justin Lerma dengan total sekitar 30 juta euro, Karetsas menjadi rekrutan baru keempat BVB pada musim panas ini. Namun, aktivitas transfer Borussia tampaknya belum selesai: Said El Mala dari 1. FC Köln juga disebut masih akan datang.