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20260724-Yan-Diomande©Getty Images

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Transfer termahal dalam sejarah Real, Diomande terbang ke Madrid

Transfers
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
Spanyol
Jerman
Côte d’Ivoire

Pengumuman transfer resmi bintang asal Pantai Gading malam ini, Kamis

Real Madrid dan Leipzig akhirnya mencapai kesepakatan terkait transfer bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, yang menegaskan kepindahannya ke markas Santiago Bernabeu pada musim panas ini.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa seluruh pengaturan telah dirampungkan pada Kamis pagi ini, dan Diomande bahkan sudah dalam perjalanan menuju Madrid untuk menjalani tes medis.

Surat kabar itu mengisyaratkan bahwa Real Madrid mungkin akan mengumumkan transfer ini secara resmi pada hari Kamis, sehingga menjadikannya transfer termahal dalam sejarah klub, dengan nilai yang akan mencapai 125 juta euro, ditambah bonus tambahan yang berkisar antara 10 hingga 15 juta euro.

Dengan transfer ini, Real Madrid telah mengeluarkan 55 juta euro untuk Marc Cucurella, 25 juta euro untuk Carlos Espai, dan 20 juta euro untuk Denzel Dumfries, di samping 125 juta euro yang dibayarkan untuk pemain asal Pantai Gading tersebut.

Adapun Ibrahima Konate dan Bernardo Silva bergabung dengan tim Los Blancos melalui dua transfer gratis. Sebagai imbalannya, klub meraih keuntungan dari penjualan pemain yang hampir menyamai biaya perekrutan, di mana total pendapatan dari para pemain akademi muda mencapai 184,5 juta euro.

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"Marca" menjelaskan bahwa perekrutan Diomande oleh Real Madrid seharusnya tidak memengaruhi masa depan negosiasi dengan pemain Brasil Vinicius Junior, yang kontraknya berakhir pada akhir musim depan, di tengah minat besar dari Arsenal untuk merekrutnya.

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