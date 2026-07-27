Dalam langkah yang bisa dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas, klub Chelsea masuk dengan serius ke perburuan untuk merekrut mantan kapten Liverpool, Jordan Henderson, mengungguli para pesaing lain dalam perlombaan mendapatkan jasa gelandang veteran asal Inggris tersebut, yang mungkin akan pindah ke "Stamford Bridge" lewat transfer gratis.

Chelsea berupaya merampungkan transfer mengejutkan dengan merekrut Jordan Henderson, gelandang Brentford, sebagai bagian dari rencana mereka untuk memperkuat tim sebelum musim baru bergulir, demikian menurut surat kabar "The Sun" asal Inggris.

Para petinggi Chelsea menilai bahwa pemain Inggris itu, berkat pengalaman panjang dan kepribadian kepemimpinannya, akan menjadi tambahan penting baik di dalam maupun di luar lapangan, di tengah keinginan klub untuk mencapai keseimbangan antara talenta muda dan elemen-elemen berpengalaman.

Henderson, yang berusia 36 tahun, bergabung dengan Brentford dengan kontrak berdurasi dua tahun sebelum awal musim lalu, setelah berakhirnya petualangannya bersama Ajax Amsterdam yang berlangsung selama 18 bulan.

Menurut laporan, manajemen Brentford tidak keberatan mengizinkan pemain itu hengkang secara gratis ke Chelsea, sekaligus memberinya kesempatan baru untuk terus bersaing di level tertinggi.

Henderson sempat masuk dalam daftar skuad timnas Inggris yang dipilih oleh pelatih Thomas Tuchel untuk tampil di Piala Dunia, dan ia sangat dihargai berkat peran kepemimpinannya serta pengaruh positifnya di dalam ruang ganti.

Kualitas-kualitas ini selaras dengan arah baru Chelsea di bursa transfer, setelah klub mulai mengubah strategi yang selama beberapa tahun terakhir mengandalkan perekrutan pemain-pemain muda, dan kini beralih ke arah menggaet elemen-elemen yang memiliki pengalaman serta kemampuan untuk memimpin tim.

Henderson bukanlah satu-satunya nama yang mencerminkan pergeseran kebijakan Chelsea ini, sebab klub sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk merekrut gelandang Sunderland saat ini, Granit Xhaka, mantan kapten Arsenal, yang berusia 33 tahun.

Laporan terbaru juga mengungkapkan bahwa manajemen Chelsea turut mengkaji kemungkinan menggaet penyerang Brighton, Danny Welbeck, yang berusia 35 tahun, untuk memperkuat lini depan dengan pengalaman tambahan.

Tampaknya Chelsea berusaha musim panas ini untuk membangun tim yang lebih seimbang, yang memadukan vitalitas pemain-pemain muda dengan pengalaman nama-nama veteran, sebagai persiapan untuk bersaing kuat di semua kompetisi pada musim mendatang.