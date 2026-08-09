Direktur pelaksana olahraga VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, pada Sabtu malam mengonfirmasi tercapainya kesepakatan antara tim yang terdegradasi dari Bundesliga itu dan klub Swabia terkait kepindahan sang penyerang.

"Kami sudah sepakat dengan satu klub," jelas Hecking di sela-sela hasil imbang 0-0 Wolves pada laga pembuka Bundesliga 2 melawan 1. FC Kaiserslautern. Menghadapi Die Roten Teufel, Pejcinovic sebelumnya tidak dimainkan.

Hecking memang tidak mengungkap klub mana yang berhasil mencapai terobosan dalam negosiasi, tetapi menurut informasi dari kicker, klub tersebut adalah VfB, yang dalam beberapa pekan terakhir bergerak intens untuk mendatangkan pemain Jerman-Montenegro berusia 21 tahun itu.

Sebagai biaya transfer, Stuttgart disebut akan membayar 25 juta euro seperti yang kabarnya diminta Wolfsburg. Hanya tes medis yang masih harus dijalani sebelum kedua klub bisa mengumumkan transfer itu secara resmi, demikian disebutkan dalam kicker.

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Klub-klub dari luar negeri juga tertarik kepada Dzenan Pejcinovic milik Wolfsburg

Pejcinovic sendiri disebut sudah lebih lama menyampaikan keinginannya untuk pergi kepada Wolves. Sang striker benar-benar ingin bergabung dengan klub Swabia itu dan demi itu bahkan menolak beberapa tawaran menarik dari luar negeri serta dari klub Bundesliga lain.

Pada musim lalu, yang berakhir dengan degradasi pertama VfL Wolfsburg ke Bundesliga 2, Pejcinovic menjadi salah satu dari sedikit titik terang. Ia menyumbang 12 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Kontraknya di Wolfsburg masih berlaku hingga 30 Juni 2029.

Sang penyerang bergabung dengan VfL pada musim panas 2022 - saat itu Wolves merekrutnya dari FC Augsburg dengan biaya yang relatif kecil, 1,25 juta euro. Ia tidak langsung mampu menembus tim utama klub Niedersachsen tersebut, tetapi masa peminjaman ke Fortuna Düsseldorf di Bundesliga 2 justru memberi dorongan baru bagi kariernya.