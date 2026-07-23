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Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26 FA CupGetty

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Transfer Resmi: Garnacho Pindah ke Klub Inggris Baru

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Sang pemain Argentina tak mampu menembus skuad utama di Stamford Bridge

Winger asal Argentina, Alejandro Garnacho, merampungkan kepindahannya dari Chelsea dengan status pinjaman, pada hari Kamis ini, dalam sebuah kesepakatan yang mencakup opsi pembelian yang bisa berubah menjadi wajib apabila sejumlah syarat tertentu terpenuhi.

Sebagaimana dilaporkan surat kabar Prancis "L'Equipe"Aston Villa meminjam mantan pemain Manchester United ini, dengan opsi pembelian senilai 50 juta euro, yang akan diaktifkan setelah pemain berusia 22 tahun itu menjalani sejumlah pertandingan tertentu.

Apabila klausul tersebut diaktifkan, Garnacho akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama Aston Villa.

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Garnacho meniti kariernya di jajaran akademi Manchester United, sebelum melakukan debutnya bersama tim utama pada tahun 2022, lalu pindah ke Chelsea pada musim panas 2025, setelah Aston Villa juga menaruh minat untuk merekrutnya kala itu.

Winger asal Argentina itu tampil dalam 43 pertandingan mengenakan seragam Chelsea, mencetak 8 gol, dan memberikan 4 assist, namun ia tidak berhasil mengamankan tempatnya secara penuh di Stamford Bridge.

Kedatangan Garnacho ini bertujuan untuk memperkuat lini serang Aston Villa, dan diharapkan menjadi tambahan yang tangguh bagi tim, terutama setelah gelandang asal Swiss, Yohann Manzambi, menggantikan Morgan Rogers, yang pindah ke Chelsea dalam sebuah transfer rekor.

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