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VfB Stuttgart - Team Presentation 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Transfer resmi! Barcelona datangkan talenta muda dari VfB Stuttgart

Transfers
M. Catovic
VfB Stuttgart
Bundesliga
Barcelona
LaLiga

FC Barcelona memperkuat tim keduanya dengan pemain tim nasional U-19 Jerman Mirza Catovic, yang datang dengan status pinjaman dari VfB Stuttgart.

FC Barcelona pada hari terakhir bursa transfer juga kembali memperkuat tim keduanya dan menemukan rekrutan di Bundesliga bersama VfB Stuttgart. Mirza Catovic pindah dengan status pinjaman dari klub Swabia itu ke Catalunya, selain itu juga disebut ada opsi pembelian senilai 3,5 juta euro.

Sebelumnya, VfB lebih dulu memperpanjang kontrak gelandang 19 tahun itu selama satu tahun hingga 2029. "Mirza dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil langkah-langkah penting dalam perjalanannya dari pemain muda menuju sepak bola profesional," jelas direktur olahraga VfB Fabian Wohlgemuth. "Setelah musim lalu dengan banyak penampilan di Liga 3, kini ada kesempatan untuk menambah pengalaman di tim kedua FC Barcelona."

Meski pemain tim nasional U19, yang bersama tim Jerman menjadi runner-up Kejuaraan Eropa U19 pada musim panas ini, diproyeksikan untuk tim Atletic di Barcelona, ia juga kemungkinan dalam jangka panjang bisa membuktikan dirinya di bawah pelatih tim profesional Hansi Flick.

Catovic bergabung dengan VfB Stuttgart pada 2022 dan menjalani seluruh level tim muda di sana mulai dari U16, U17, dan U19. Sejak debutnya bersama U21 pada 2024, ia mencatatkan 45 penampilan di Liga 3, mencetak dua gol, dan dua kali berkontribusi dalam upaya bertahan di liga. Pada 2026, ia juga menjuarai Piala DFB Junior bersama tim muda VfB.

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