Carlos Espi, penyerang Real Madrid, menyelamatkan rekan setimnya Marc Cucurella, sang bek kiri, dari badai kritik usai kemenangan Los Blancos atas Elche (3-2) pada Selasa lalu di menit-menit akhir pada pekan keenam Liga.

Real Madrid sempat unggul dua gol tanpa balas, namun mereka menurun banyak di babak kedua, hingga Elche berhasil menyamakan kedudukan. Akan tetapi, pemain pengganti Espi, yang baru bergabung dengan Los Merengues pada bursa transfer musim panas lalu, mencuri gol kemenangan di masa injury time.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa gol Espi menyelamatkan Cucurella dari kritik yang akan mengepungnya setelah ia secara langsung menyebabkan dua gol Elche.

Pada menit ke-71, Abel Osorio mampu mencetak gol pertama Elche, setelah ia melompat lebih tinggi dari Cucurella dan melepaskan tandukan ke gawang, sementara kesalahan terbesar terjadi pada gol kedua ketika sang bek Spanyol itu gagal menghalau bola pada menit ke-83, yang berujung pada gol kedua melalui Fer Niño.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa Cucurella akan dikritik keras atas kesalahannya yang jelas, tetapi seluruh tim Real Madrid telah bermain santai, dan Vinicius Junior menyia-nyiakan tiga peluang mencetak gol yang matang, peluang-peluang yang biasanya tidak dilewatkan oleh seorang penyerang di puncak performanya.

Surat kabar itu menambahkan: "Kali ini, pada momen yang berujung pada gol penyama kedudukan 2-2, Cucurella tidak bisa menyalahkan sepatunya atas gol-gol lawan, seperti yang ia lakukan dua tahun lalu dalam pertandingan Tottenham dan Chelsea ketika dua kali terpelesetnya menyebabkan dua gol untuk Tottenham pada menit-menit awal derби London. Pada hari itu, Cucurella mengganti sepatunya, membuangnya, mengunggah sebuah foto di Instagram, dan meminta maaf kepada suporter Chelsea."

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