Transfer Real Madrid Menyelamatkan Courtois dari Badai Kritik

Carlos Espí, penyerang Real Madrid, menyelamatkan rekan setimnya, bek kiri Marc Cucurella, dari badai kritik setelah kemenangan Los Blancos atas Elche (3-2) pada Selasa lalu di masa injury time dalam pekan keenam Liga.

Real Madrid sempat unggul dua gol tanpa balas, namun mereka banyak menurun di babak kedua sehingga Elche berhasil menyamakan kedudukan. Meski begitu, pemain pengganti Espí yang baru bergabung dengan Los Merengues pada bursa transfer musim panas lalu, merebut gol kemenangan di masa tambahan waktu.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa gol Espí menyelamatkan Cucurella dari kritik yang akan menghujaninya setelah ia secara langsung menyebabkan dua gol Elche.

Pada menit ke-71, Abel Osorio berhasil mencetak gol pertama Elche setelah ia melompat lebih tinggi dari Cucurella dan melepaskan sundulan ke gawang, sementara kesalahan terbesar terjadi pada gol kedua ketika bek asal Spanyol itu gagal menghalau bola pada menit ke-83, yang berujung pada gol kedua melalui Fer Niño.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa Cucurella akan mendapat kecaman keras atas kesalahannya yang jelas, tetapi seluruh tim Real Madrid saat itu terlalu lengah, dan Vinicius Junior menyia-nyiakan tiga peluang mencetak gol yang jelas, peluang-peluang yang biasanya tidak akan disia-siakan oleh seorang penyerang di puncak performanya.

Surat kabar itu menambahkan: "Kali ini, dalam permainan yang berujung pada gol penyeimbang 2-2, Cucurella tidak bisa menyalahkan sepatunya atas gol-gol lawan, seperti yang ia lakukan dua tahun lalu dalam pertandingan Tottenham dan Chelsea ketika dua kali tergelincir darinya menyebabkan dua gol untuk Tottenham pada menit-menit awal derby London. Pada hari itu, Cucurella mengganti sepatunya, membuangnya, mengunggah foto di Instagram, dan meminta maaf kepada para pendukung Chelsea".

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