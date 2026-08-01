Vozinha, kiper timnas Tanjung Verde, semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan klub Maroko, Renaissance Berkane.

Vozinha, yang berusia 40 tahun, sebelumnya telah bergabung dengan klub Chili, Colo-Colo, dalam beberapa hari terakhir, namun ia secara mengejutkan mengubah rencananya.

Menurut situs Globo Esporte, Vozinha kini tengah menjalani negosiasi mengenai detail akhir untuk membela warna Renaissance Berkane, sebagaimana yang dilaporkan oleh jurnalis Rafael Bozio.

Colo-Colo sebelumnya telah mengumumkan perekrutan Vozinha, dan klub Chili tersebut, melalui akun-akun mereka di media sosial, menerbitkan foto sang kiper disertai kalimat "Selamat datang, kami menantimu di Stadion Monumental".

Namun dalam beberapa hari terakhir, sang kiper menunda jadwal kedatangannya ke Chili untuk ketiga kalinya, sehingga memicu kondisi ketidakpastian mengenai penyelesaian transfer tersebut.

Dan kini, kedatangan Vozinha ke Maroko ditunggu untuk menandatangani kontrak dengan Renaissance Berkane.

Klub Maroko itu juga tengah menjalani negosiasi tingkat lanjut dengan pelatih Bubista, yang memimpin timnas Tanjung Verde di Piala Dunia, dan setelah menyelesaikan perekrutannya, klub akan mengajukan tawaran resmi kepada sang kiper veteran.

Menurut jurnalis Rafael Bozio, Vozinha menunggu datangnya tawaran resmi sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.