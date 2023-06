Drama Transfer Mason Mount Berlanjut! Tawaran Manchester United Senilai £55 Juta Lagi-Lagi Ditolak Chelsea

Chelsea telah menolak tawaran terbaru Manchester United sebesar £55 juta ($69,8 juta) untuk Mason Mount.

Tawaran ketiga United untuk Mount ditolak oleh Chelsea

The Blues menginginkan £65 juta

Klub London itu diperkirakan akan menjual banyak pemain di musim panas ini

APA YANG TERJADI? Seperti dilansir beberapa jurnalis pada Jumat malam, The Blues menuntut £58 juta ($73,7 juta) plus £7 juta ($8,9 juta) untuk Mount. The Telegraph, antara lain, juga menyatakan bahwa kedua klub akan bertemu langsung dalam waktu dekat untuk menuntaskan kesepakatan.

GAMBARAN BESAR: Kepindahan Mount ke Old Trafford telah menjadi saga transfer musim panas sejauh ini. Kontraknya habis pada akhir musim depan dan The Blues sangat sadar bahwa mereka akan kehilangan pemain internasional Inggris tersebut secara gratis tahun depan jika mereka tidak menjualnya sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Meski demikian, mereka tetap kukuh dengan harga yang mereka patok untuk sang playmaker.

APA SELANJUTNYA? Mount adalah salah satu dari daftar panjang pemain Chelsea yang diperkirakan akan meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. N'Golo Kante telah menandatangani kontrak dengan Al-Ittihad dan dia dapat disusul oleh Hakim Ziyech, Edouard Mendy dan Kalidou Koulibaly ke Arab Saudi. Kai Havertz juga telah dikaitkan dengan Arsenal, sementara Conor Gallagher sedang diincar oleh Borussia Dortmund.