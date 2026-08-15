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Transfer ketujuh: Al Ahli mengontrak pengganti Belamri

Transfers
Y. Belammari
Premier League
Petrojet
Al Ahly SC
T. Mohamed
Maroko
Mesir

Al Ahly Mesir mengumumkan, Sabtu malam, keberhasilannya merekrut Tawfik Mohamed, bek kiri Pyramids, pada periode transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Al Ahly menyebutkan dalam sebuah pernyataan, melalui akun-akunnya di media sosial, "Klub Al Ahly mengumumkan perekrutan Tawfik Mohamed, bek kiri Pyramids, untuk durasi 5 musim."

Pernyataan itu melanjutkan, "Essam Serageldin, kepala sektor perekrutan Al Ahly, telah merampungkan seluruh prosedur finansial dan administratif, dengan koordinasi penuh bersama Wael Gomaa, direktur sepak bola."

Tawfik Mohamed akan menggantikan absennya pemain Maroko, Youssef Belammari, yang mengalami robek pada ligamen anterior lutut, dan akan absen dalam waktu lama dari sang raksasa merah.

Tawfik Mohamed menjadi transfer ketujuh Al Ahly pada musim panas ini, setelah bergabungnya Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud, Oktay Abdullah, dan Mahmoud Salah, serta kembalinya pemain lamanya, Akram Tawfik.

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