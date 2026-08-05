Transfer keenam: Diriyah rekrut sang penakluk Ronaldo

Klub Arab Saudi, Diriyah, mengumumkan perekrutan sang penakluk bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, sebagai transfer keenam mereka selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Diriyah, tim yang baru saja promosi ke Roshn League, memuat cuitan melalui akun resmi mereka di situs "X", yang mengumumkan perekrutan Chancel Mbemba, bek sekaligus kapten timnas Republik Demokratik Kongo.

Mbemba akan bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut dalam transfer bebas, setelah kontraknya bersama Lille berakhir pada penghujung musim lalu, tepatnya usai satu musim yang ia jalani bersama tim itu.

Pemain berusia 32 tahun ini memiliki perjalanan karier yang mentereng. Ia membela Anderlecht antara tahun 2013 dan 2015, sebelum pindah ke Newcastle United yang ia bela hingga bergabung dengan Porto pada 2018, lalu berlanjut ke Marseille pada 2022.

Adapun perjalanan yang paling menonjol adalah di level internasional bersama timnas Republik Demokratik Kongo, di mana ia memulai kariernya sejak tahun 2012, dan tampil dalam 111 pertandingan, mencetak 7 gol.

Momen paling menonjol dalam perjalanan tersebut hadir pada bulan Juni lalu, ketika ia tampil bersama timnas Afrika itu di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebelum ia membawa timnya melaju ke babak 32 besar.

Mbemba berhasil di babak grup untuk meredam bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dalam pertandingan pekan pertama, yang berakhir imbang 1-1, tanpa berhasilnya "Roket Madeira" untuk mencetak gol.

Pemain asal Kongo itu juga tampil dengan level yang kuat saat menghadapi timnas Inggris di babak 32 besar, bahkan ia menciptakan gol keunggulan, sebelum pertandingan berakhir dengan kekalahan 1-2.

Perlu diingat bahwa Mbemba merupakan transfer keenam Diriyah selama periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah pemain Bosnia Nikola Vasilj, Qasim Lajami, Hattan Bahebri, Saad Al Rubaie, dan Amin Al Bukhari.

Diriyah berupaya membangun tim yang kuat yang mampu bersaing dan bertahan di Roshn League pada musim mendatang, terlebih ini merupakan musim pertama dalam sejarah klub ibu kota tersebut berpartisipasi di kompetisi itu.