Transfer gratis terpenting: Flick mendapatkan "kartu truf" usai Piala Dunia

Winger asal Brasil, Raphinha, ingin melupakan kekecewaannya di Piala Dunia dan cedera terakhirnya, serta bergabung dengan latihan persiapan Barcelona untuk musim baru di Inggris pekan ini.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut, Hansi Flick punya alasan untuk berbahagia. Selain merekrut Anthony Gordon (25 tahun) dan Karim Adeyemi (24 tahun), rencana serangannya untuk musim 2026-2027 kini juga akan mencakup Raphinha (29 tahun). Meski bukan rekrutan baru, ia merupakan tambahan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih lima gelar sejak pelatih asal Jerman itu memegang kendali.

Pemain internasional Brasil tersebut dijadwalkan bergabung dengan tim pada 29 Juli untuk pemusatan latihan di Inggris, yang akan berlangsung hingga 3 Agustus dan mencakup dua laga persahabatan melawan Birmingham City (31 Juli) dan Preston North End (3 Agustus), meskipun klub tidak menutup kemungkinan ia tiba di kompleks latihan hari ini untuk berangkat bersama tim.

Sejak Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 di tangan Norwegia (1-2) pada 5 Juli, telah berlalu tiga pekan di mana Raphinha berhasil pulih dari cedera otot terakhirnya, memulihkan kebugarannya, dan menjauh dari kabar-kabar mengkhawatirkan seputar partisipasinya di Piala Dunia, serta tawaran senilai 80 juta euro dari klub Al Hilal yang diklaim tidak pernah diajukan kepadanya, dan yang diabaikan Raphinha. Laporan menyebut ia berada di Orlando (Amerika Serikat) dan di Ibiza bersama keluarganya.

Ia tiba di Piala Dunia sebagai salah satu penyerang andalan Brasil, tetapi cedera otot yang dialaminya selama fase grup benar-benar menghalanginya untuk tampil.

Raphinha keluar dari laga melawan Haiti setelah merasakan nyeri pada hamstring kanannya. Pemeriksaan medis memastikan adanya masalah tersebut, tetapi ia tidak sepenuhnya dicoret. Pada laga melawan Norwegia, meski mendapat izin medis, ia tetap berada di bangku cadangan. Bagi pemain Barcelona itu, kepergian yang menyakitkan ini menandai akhir dari musim yang penuh gejolak.

Bersama Barcelona, ia meraih gelar-gelar meski mengalami masalah fisik pada September dan selama jeda internasional pada Maret, serta tiba di Piala Dunia sebagai salah satu pemimpin proyek Brasil. Namun, kambuhnya cedera yang dialaminya dalam laga Brasil melawan Prancis sebelum pembukaan Piala Dunia menghancurkan seluruh ambisi yang telah ia kumpulkan.

Ia telah belajar dari pengalamannya. Sekali lagi, cedera hamstring kanan, cedera yang sama yang dialaminya saat bermain bersama Brasil pada laga Maret itu, yang membuatnya absen dari Barcelona selama lima pekan, bertepatan dengan tersingkirnya mereka dari Copa del Rey dan Liga Champions Eropa.

Kekecewaan atas tersingkirnya dari Piala Dunia diperparah dengan munculnya klaim mengenai masalah finansial dan keluarga, yang terpaksa dibantah oleh orang-orang terdekatnya. Kini, setelah pulih dari cedera-cedera terakhir ini, Raphinha bertekad menutup lembaran tersebut dan fokus untuk mengembalikan level terbaiknya, level yang memungkinkannya memecahkan sejumlah rekor pribadi dalam hal gol, assist, dan penampilan keseluruhan selama musim pertama Flick di Barcelona, yang menjadikannya kandidat penghargaan Ballon d'Or musim 2024-2025.

Perhatiannya, sebagaimana halnya bagi klub, tertuju pada upaya mengakhiri rentetan cedera otot yang menimpanya dan membuatnya absen dari lapangan dalam banyak pertandingan.

Barcelona akan sangat berfokus pada persiapan fisiknya melalui program yang bersifat personal dan spesifik untuk membantunya memulihkan kekuatan fisik dan levelnya yang biasa.

Presiden Joan Laporta menegaskan: "Kami tidak punya niat sama sekali untuk melepasnya dari Barcelona".