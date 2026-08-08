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Transfer gratis membawa mantan bintang Barcelona ke Liga Amerika

Transfers
Major League Soccer
Barcelona
Los Angeles
S. Roberto
Como
AS
Spanyol

Los Angeles Galaxy mengumumkan pada Sabtu hari ini perekrutan Sergi Roberto, mantan bintang Barcelona, dalam transfer gratis, setelah berakhirnya petualangannya bersama Como.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Roberto menandatangani kontrak dengan Los Angeles Galaxy hingga musim panas 2028, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan.

Dalam pengumuman resminya, klub Amerika tersebut menyoroti perjalanan karier sang pemain yang sukses, yang membentang selama sekitar 18 tahun bersama Barcelona.

Los Angeles Galaxy menyebutkan bahwa Sergi Roberto meraih 25 gelar selama masa baktinya bersama Barca.

Will Kuntz, General Manager klub Los Angeles Galaxy, mengatakan melalui situs resmi klub, "Sergi Roberto membawa perpaduan antara kepemimpinan, kualitas teknis, kecerdasan taktik, dan pengalaman dalam turnamen, hal-hal yang hanya dimiliki oleh segelintir pemain."

Di Los Angeles, Roberto akan kembali bersatu dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Riqui Puig, yang saat ini sedang menjalani tahap akhir proses pemulihan dari cedera ligamen silang lutut.

Riqui dan Sergi Roberto pernah menjadi rekan setim di Barcelona pada periode 2018 hingga 2022, dan mereka berhasil bersama-sama meraih dua gelar.

Adapun bersama Como, Sergi Roberto menghabiskan dua musim dan menjadi elemen penting dalam lolosnya tim asuhan Cesc Fabregas secara bersejarah ke kompetisi Eropa.

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