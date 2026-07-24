Transfer gratis: Bintang Maroko hijrah ke Liga Jerman

Gelandang asal Maroko, Bilal Nadir, resmi bergabung dengan klub Jerman, Hamburg, melalui transfer gratis dari Olympique Marseille.

Bilal Nadir menjadi rekrutan musim panas kedua Hamburg, setelah sebelumnya mendatangkan penyerang Patson Daka.

Hamburg menyambut pemain Maroko itu melalui akun resmi mereka di platform X, dengan menyatakan, "Gelandang asal Maroko bergabung melalui transfer gratis dari Marseille, dan telah menandatangani kontrak jangka panjang."

Situs resmi Hamburg menyebutkan bahwa pemain Maroko tersebut telah menjalani tes medis dengan sukses, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan tim di Austria, di mana ia menandatangani kontraknya dengan disaksikan oleh para petinggi klub, dan akan mengenakan kostum bernomor 4.

Sang pemain berkata setelah menandatangani kontrak, "Saya sangat senang menjadi pemain Hamburg, dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan para pendukung klub serta bermain demi kota ini."

Kathleen Krüger, anggota dewan olahraga Hamburg, menjelaskan, "Bilal adalah pemain serbaguna yang mampu mengisi beberapa peran di lini tengah. Kedatangannya memberi kami fleksibilitas yang lebih besar, dan ia juga memiliki kepribadian yang tenang serta cocok dengan gaya permainan dan nilai-nilai kami."

Di sisi lain, direktur olahraga Claus Costa menegaskan bahwa pemain kidal dengan tinggi 1,86 meter itu memiliki kualitas teknis yang tinggi.

Bilal Nadir lahir di kota Nice, Prancis, pada 28 November 2003, dan menempuh pendidikan di akademi Nice sebelum pindah ke Marseille pada musim panas 2021.

Setelah promosi ke tim utama pada 2023, ia menjalani 53 pertandingan resmi bersama Marseille, mencetak dua gol dan memberikan 5 assist, serta tampil 4 kali di Liga Champions Eropa dan dua kali di Liga Europa.

Di level internasional, Nadir sebelumnya pernah dipanggil ke skuad tim nasional Maroko pada Maret 2025, namun hingga kini ia belum bermain dalam satu pertandingan internasional pun, setelah sebelumnya membela tim nasional Maroko U-23 dan beberapa tim nasional Prancis untuk kelompok usia.