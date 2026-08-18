Transfer gratis! Barcelona mendekati penyelesaian kesepakatan baru

Barcelona semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan dengan pemain Prancis Yoan Makoundou, pemain jangkar berusia 26 tahun, sehingga sang pemain kembali masuk dalam hitungan klub Catalan itu setelah setahun lalu kepindahannya menemui kegagalan, di tengah indikasi kuat bahwa kedua belah pihak mendekati kesepakatan final.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", negosiasi antara Barcelona dan Makoundou telah mencapai tahap lanjut, dan kesepakatan kini berada pada tahap-tahap akhirnya, dalam transaksi yang bisa menjadikan pemain Prancis itu sebagai rekrutan kesepuluh klub selama periode transfer saat ini.

Barcelona sebelumnya sempat nyaris mendatangkan Makoundou musim panas lalu, setelah memasukkannya dalam rencana untuk memperkuat lini depan bersama Willy Hernangomez dan Jan Vesely, namun transaksi itu tidak rampung pada saat-saat terakhir, setelah Monaco memutuskan untuk mempertahankan sang pemain dan mengandalkannya di bawah arahan Vassilis Spanoulis.

Makoundou sebelumnya menghabiskan dua musim terakhir dengan status pinjaman ke Buducnost dan Turk Telekom, sebelum meninggalkan Monaco pada Maret lalu dan pindah ke klub China Fujian Sturgeons, tempat ia menampilkan penampilan mencolok dan mencatatkan rata-rata 15,2 poin serta 6,2 rebound per pertandingan.

Setelah pengalamannya di China berakhir, pemain Prancis itu kembali ke Monaco dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim, dan menjadi pemain bebas transfer setelah kontraknya berakhir, hal yang kembali membawa namanya secara kuat ke dalam hitungan Barcelona, yang tengah mencari tambahan baru untuk melengkapi komposisi timnya di posisi jangkar, terutama dengan kehadiran Josh Nebo dan Olek Balcerowski dalam pilihan tim.

Manajemen Barcelona memiliki ruang untuk bermanuver dalam menuntaskan transaksi ini, setelah plafon pengeluaran untuk gaji tim bola basket meningkat menjadi sekitar 36 juta euro pada musim depan, dibandingkan 28,5 juta pada musim lalu, yang memberi klub margin tambahan untuk melengkapi pergerakannya di bursa transfer.