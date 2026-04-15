"Transfer Daley Blind ke Ajax sudah bisa dipastikan"

Sangat mungkin bahwa Daley Blind (36) akan kembali ke Ajax pada musim depan. Hal itu disampaikan oleh Tim van Duijn, pengamat klub dari Voetbal International, pada Rabu dalam Pantelic Podcast.

Van Duijn ditanya dalam podcast pendukung tersebut mengenai berita transfer terbaru seputar Ajax. “Nama yang paling jelas adalah Daley Blind. Jika Anda bisa memilih satu orang, maka dia lah orangnya.”

“Hal itu sudah dibicarakan pada musim panas dan musim dingin lalu. Fred Grim sangat ingin mendatangkannya, bahkan lebih dari Manuel Ugarte. Saat itu tidak terwujud, karena Girona meminta lima atau enam juta euro. Ajax tidak mau membayar jumlah klausul tersebut,” jelas Van Duijn.

Musim panas mendatang, tidak ada yang menghalangi kembalinya dia, menurut Van Duijn. “Dia akan bebas transfer dan sangat ingin mengakhiri kariernya di Ajax, jadi bisa dipastikan dia akan kembali.”

Blind sedang menjalani musim yang bagus di Girona, tetapi akan bebas transfer musim panas mendatang. Kontraknya yang akan habis tidak akan diperpanjang, sehingga pemain yang telah 108 kali membela timnas ini bisa mencari tantangan baru.

Blind pernah bermain untuk Ajax dalam dua periode. Selama masa-masa di Amsterdam, putra Danny Blind ini tampil dalam 333 pertandingan. Bersama Ajax, Blind junior meraih tujuh gelar juara liga dan dua kali Piala KNVB.

Pemain berpengalaman ini juga pernah bermain di luar negeri untuk Manchester United dan Bayern München. Di Belanda, Blind sempat dipinjamkan oleh Ajax ke FC Groningen untuk menambah pengalaman.