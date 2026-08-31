Klub Liverpool bersiap bergerak untuk merekrut kiper muda asal Belgia, Luca Broegmans, penjaga gawang Genk, dalam sebuah transaksi yang nilainya bisa mencapai 35 juta euro, sebagai bagian dari rencana klub untuk mengamankan masa depan posisi penjaga gawang, di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan Giorgi Mamardashvili dan Alisson Becker.

Menurut pakar bursa transfer asal Belgia, Sacha Tavolieri, Genk menaksir nilai Broegmans yang berusia 18 tahun dan memiliki tinggi mendekati dua meter, sekitar 35 juta euro, sementara kepindahannya ke Liverpool berkaitan langsung dengan masa depan Mamardashvili bersama klub Inggris tersebut pada jam-jam terakhir bursa transfer.

Broegmans dipandang di Belgia sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di posisi penjaga gawang, bahkan ia mendapat julukan "Courtois baru", merujuk pada rekan senegaranya Thibaut Courtois, kiper Real Madrid, yang mengawali kariernya bersama Genk sebelum meniti jalan menuju puncak sepak bola Eropa.

Ironinya, Liverpool sebenarnya telah merekrut Mamardashvili, setelah membayar sekitar 30 juta euro untuk mendatangkannya dari Valencia, tetapi ia dipinjamkan selama satu musim sebelum bergabung dengan skuad, sehingga kiper asal Georgia itu menjadi salah satu opsi masa depan untuk menjaga gawang Anfield.

Meski demikian, masa depan Mamardashvili bisa menentukan nasib transaksi Broegmans; sebab informasi yang beredar menyebutkan bahwa Liverpool akan merekrut kiper Belgia itu begitu pemain Georgia tersebut pergi, sedangkan Broegmans akan tetap dipinjamkan ke Genk untuk satu musim lagi jika Mamardashvili bertahan di skuad.

Pergerakan Liverpool ini hadir dalam kerangka penataan ulang posisi penjaga gawang, terutama dengan mendekatnya akhir kontrak Alisson pada Juni 2027, serta belum jelasnya sikap klub terkait perpanjangan kontrak kiper asal Brasil tersebut, yang akan berusia 34 tahun pada Oktober mendatang.

Alisson bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2018 dari Roma dengan mahar 72 juta euro, dan sejak saat itu ia berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper paling menonjol dalam sejarah klub, tetapi Liverpool sudah mulai memikirkan tahap berikutnya, baik dengan kehadiran Mamardashvili maupun melalui talenta baru seperti Broegmans.