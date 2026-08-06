Enam puluh tujuh hari setelah meraih gelar Liga Champions Eropa untuk kedua kalinya, Paris Saint-Germain menjalani pertandingan pertamanya kemarin, Rabu, menghadapi Real Mallorca yang terdegradasi ke divisi dua Spanyol, dan kalah (3-0).

Namun Paris Saint-Germain kehilangan sejumlah besar pemain internasionalnya, dan meski demikian klub Prancis itu masih mencari transfer baru untuk memperkuat skuadnya sebelum awal musim baru.

Duo Lucas Deny dan Magnes Akliouche sudah berada di ambang bergabung dengan klub Paris itu, tetapi kepindahan mereka belum diumumkan secara resmi hingga kini.

Saint-Germain juga berupaya mendatangkan kiper Zion Suzuki (Parma) dan Mika Godts (Ajax Amsterdam) dalam transfer yang rumit, tetapi negosiasi masih berlangsung.

Dan mungkin bukan hanya mereka berdua yang menjadi kandidat untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain, karena surat kabar Inggris "The Sun" mengungkapkan bahwa klub Paris tersebut berupaya mendatangkan pemain Prancis lainnya, yakni Malo Gusto, bek kanan Chelsea.

Gusto yang berusia 23 tahun, lahir di Décines-Charpieu, meniti karier di jajaran Olympique Lyon sebelum pindah ke Chelsea pada 2023 dengan nilai 35 juta euro.

Pada musim lalu, Gusto tampil dalam 49 pertandingan di seluruh ajang bersama Chelsea (mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist), dan ia juga dipilih untuk timnas Prancis guna berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Manchester City, yang tengah mencari bek kanan, sebelumnya telah menempatkan nama Gusto dalam daftar incaran di bursa transfer, dan Chelsea tidak menutup kemungkinan kepergian pemain Prancis tersebut, yang nilainya mencapai 87 juta euro, tetapi jumlah ini dianggap tinggi meski dengan potensi dan kualitasnya, sehingga sulit membayangkan Paris Saint-Germain akan menawarkan jumlah tersebut.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain sedang mempertimbangkan transfer Gusto untuk menentukan apakah ia layak dengan jumlah tersebut, dan surat kabar Inggris itu mengklaim bahwa spesifikasinya menarik minat Paris Saint-Germain, khususnya pelatih Luis Enrique, yang menyetujui opsi ini sebagai pengganti Achraf Hakimi.

Hal ini bukan menjadi prioritas bagi Paris pada musim panas ini dari segi transfer, terutama setelah penampilan bagus yang ditunjukkan Warren Zaïre-Emery sebagai pengganti pemain Maroko tersebut.

Masih harus dilihat apakah transfer Gusto akan dirampungkan untuk kepentingan Paris. Di Prancis, kemungkinan ini belum dikonfirmasi, tetapi yang pasti adalah Chelsea terbuka untuk menjualnya, terutama setelah kepindahan Marco Balestra ke jajaran Chelsea.