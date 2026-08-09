Dalam sebuah pemandangan yang mengingatkan pada konsep "transfer dari dalam", tampaknya pelatih Barcelona Hansi Flick memutuskan untuk menemukan kembali bek asal Denmark Andreas Christensen, 30 tahun, yang lama menghilang dari sorotan akibat cedera berulang selama dua musim terakhir. Flick memberinya kepercayaan luar biasa selama masa persiapan musim baru, sesuatu yang bisa saja mengembalikannya ke bawah sorotan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Flick memainkan jantung pertahanan asal Denmark itu dalam susunan pemain inti pada seluruh laga persahabatan yang dijalani Barcelona sebelum musim dimulai, termasuk pertandingan melawan Como, Birmingham City, Nottingham Forest, dan Udinese. Langkah ini mencerminkan keinginan pelatih Jerman tersebut untuk menguji kemampuan sang pemain menahan tekanan pertandingan beruntun, tantangan terbesar yang dihadapi Christensen sepanjang tahun-tahun terakhir.

Perhatian besar dari Flick ini merepresentasikan taruhan yang jelas pada pemain yang menjalani musim kelimanya bersama klub Katalan tersebut, di mana staf kepelatihan berupaya memastikan kesiapan fisiknya dan kesediaannya menampilkan serangkaian pertandingan bagus secara beruntun, setelah bertahun-tahun tidak stabil akibat cedera berulang yang membuatnya tidak bisa tampil secara reguler.

Dalam sebuah gestur yang bermakna simbolis, Christensen berkesempatan mengenakan ban kapten tim di sebagian besar laga persahabatan, kecuali pada pertandingan melawan Nottingham Forest yang diisi oleh Raphinha, sebagai isyarat yang jelas akan posisi yang dimiliki pemain yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2028 tersebut, meski lama absen dari lapangan hijau.

Kepercayaan ini mengungkap keyakinan yang tertanam kuat di kalangan direksi olahraga Barcelona akan pentingnya pemain Denmark itu, yang dianggap sebagai sosok sentral di dalam maupun di luar lapangan, meski tidak bersinar atau tampil sesuai harapan selama dua tahun terakhir. Hal inilah yang menjadikan pemulihan fisiknya sebagai prioritas utama bagi staf kepelatihan.

Christensen adalah pilihan taktis yang menarik di tengah padatnya jadwal musim baru, karena ia memiliki kemampuan untuk bermain di posisi jantung pertahanan berdampingan dengan Pau Cubarsí, yang menampilkan performa luar biasa pada Piala Dunia terakhir dan menjadi pilihan pertama tanpa keraguan. Pemain Denmark itu juga mampu bergeser ke posisi bek kiri atau bahkan maju ke lini tengah berkat kemampuannya membangun serangan dari belakang.

Tantangan terbesar berada di pundak pelatih kebugaran fisik yang baru, Benjamin Kugl, yang menghadapi tugas yang cermat berupa menyusun program pemulihan terperinci bagi Christensen, dengan tujuan mengembalikannya ke level yang biasa ia tunjukkan pada tahun-tahun terbaiknya bersama Chelsea atau Barcelona, di saat kebugaran fisik sang pemain selama masa persiapan tampak menjanjikan musim yang luar biasa.

Kali ini, segalanya akan bergantung pada sejauh mana Christensen pulih dari bayang-bayang cedera, lebih daripada bertumpu pada kemampuan sepak bolanya yang tak terbantahkan, yang oleh Flick dinilai sangat penting, terutama dengan kembalinya para pemain internasional ke sesi latihan. Di sanalah akan tersingkap peran sesungguhnya yang disiapkan pelatih Jerman itu bagi bek yang elegan dan cerdas secara taktis tersebut.

Jika Christensen berhasil menjaga kebugaran fisiknya dan terhindar dari cedera, ia tanpa ragu akan menjadi tambahan berkualitas bagi lini pertahanan Barcelona, dan mungkin menjadi "transfer baru" yang tidak menghabiskan biaya apa pun bagi klub selain kepercayaan dan kesabaran, di saat tim Katalan itu mencari segala solusi yang mungkin untuk memperkuat skuad mereka sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai.