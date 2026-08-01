Proses transfer Julian Alvarez ke Barcelona memasuki wilayah yang tidak diketahui, seiring datangnya tanggal 1 Agustus tanpa tercapainya kesepakatan, setelah klub Catalan itu berupaya merampungkan transfer sebelum awal bulan, sesuatu yang menimbulkan keraguan mengenai nasib tawaran yang menjadi taruhan ofensif terbesar bagi tim tersebut selama musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona tidak pernah menetapkan batas waktu resmi untuk tawaran mereka bagi Julian Alvarez, tetapi klub selalu bekerja atas dasar merampungkan proses tersebut sebelum awal Agustus. Dengan terlewatinya batas waktu tidak resmi ini tanpa kesepakatan, pertanyaan yang paling mengemuka adalah apakah tawaran Catalan itu sudah ditarik atau masih berlaku, sehingga transfer yang tampak menjadi taruhan ofensif terbesar pada musim panas ini tetap menggantung di udara.

Batas waktu yang tidak pasti

Barcelona sama sekali tidak pernah menetapkan, baik secara tertulis maupun terbuka, tenggat waktu tertentu untuk transfer tersebut, tetapi ada peta jalan internal. Manajemen olahraga ingin merampungkan proses ini sebelum Agustus, untuk menghindari berlanjutnya drama ini sepanjang masa persiapan musim, serta membuka kemungkinan untuk mengalihkan anggaran jika upaya ini ditutup.

Dengan bulan yang sudah benar-benar dimulai dan tidak sampainya jawaban yang dinantikan, ketidakjelasan tetap ada mengenai apakah tawaran itu masih berada di atas meja atau klub menganggap masa berlakunya telah berakhir.

Semua indikasi menegaskan bahwa ruang gerak dalam negosiasi menjadi semakin sempit, meskipun klub belum secara resmi mengumumkan menutup pintu bagi transfer ini.

Sikap pemain

Sang penyerang menentukan sikapnya pada tahap krusial dari negosiasi, setelah pemain itu mengambil inisiatif untuk melangkah, di mana Julian Alvarez memberikan sinyal yang ditafsirkan di Barcelona sebagai bukti akan kemungkinan tuntasnya proses ini, dan adanya keinginan untuk mendengarkan proyek klub Catalan tersebut.

Kesiapan ini menjaga harapan tetap hidup di dalam kantor-kantor klub selama beberapa pekan, sekaligus memperkuat gagasan bahwa kesepakatan sudah lebih dekat daripada yang tercermin dalam angka-angka.

Namun sikap pemain saja tidak cukup ketika jurang ekonomi dan waktu masih besar di antara kedua klub, dan ketika pihak penjual tidak mengiringi langkah ini.

Ketegasan Atletico Madrid

Ketegasan Atletico Madrid menambah kesulitan situasi menghadapi tenggat waktu yang ditetapkan Barcelona untuk dirinya sendiri, di mana klub asal Madrid itu tidak memberikan kemudahan apa pun kapan pun, karena mereka tidak menurunkan tuntutan mereka, dan juga tidak menunjukkan kesiapan untuk mempercepat kepergian seorang pemain yang dianggap merugikan kepentingan mereka pada fase bursa transfer ini.

Atletico Madrid berpegang teguh pada sikapnya, dengan kesadaran bahwa pemain itu merupakan salah satu elemen terpenting mereka, dan bahwa mengizinkan kepergiannya pada fase lanjut musim panas akan memaksa klub untuk mencari pengganti dengan kualitas yang terjamin, di tengah waktu yang mepet.

Tarik-menarik yang berlangsung sejak beberapa pekan ini memaksakan iramanya pada seluruh jalannya transfer.