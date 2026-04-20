Transfer Ajax resmi batal: 'Tidak ada minat lagi'

Wout Weghorst tidak akan pindah ke Schalke 04 pada musim panas ini. Penyerang Ajax tersebut dalam beberapa hari terakhir santer dikaitkan dengan klub Jerman tersebut, namun menurut Sky Sport, pihak klub sudah tidak lagi tertarik.

Penyerang berusia 33 tahun ini mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 29 pertandingan resmi bersama Ajax musim ini. Di Jerman, ia disebut-sebut sebagai calon pengganti Edin Dzeko, jika sang veteran memutuskan untuk pensiun. Kontrak Weghorst akan berakhir setelah musim ini, sehingga ia bisa didatangkan secara gratis.

Menurut jurnalis Dirk Große Schlarmann, Weghorst telah ditawarkan kepada klub beberapa waktu lalu. “Dia sama sekali tidak masuk dalam rencana, karena Schalke memiliki ide lain,” kata sumber tersebut dengan jelas.

Dengan demikian, rumor seputar kemungkinan kembalinya Weghorst ke Bundesliga pun berakhir. Schalke, yang sedang dalam jalur promosi, kini fokus pada rekrutan lain. Klub ingin bertindak selektif dan secara sadar memilih profil yang berbeda di lini serang.

Sementara itu, masa depan Weghorst tetap menjadi topik pembicaraan. Di Belanda, ia sudah lama dikaitkan dengan kembalinya ke FC Twente. Namun, apakah reuni itu benar-benar akan terjadi, sama sekali belum pasti.

Menurut Geert-Jan Jakobs, keraguan telah muncul seputar langkah tersebut. “Beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa hal itu benar-benar akan terjadi, tetapi sekarang terdengar bahwa ia juga ragu tentang apa yang diinginkannya. Ada juga klub-klub luar negeri yang ingin merekrutnya,” ujarnya. Dengan demikian, transfer ke Enschede menjadi kurang pasti dibandingkan sebelumnya.

Di FC Twente, ada pertimbangan lain yang turut berperan. Klub tersebut dilaporkan sedang mencari tipe penyerang yang berbeda, terutama mengingat kemungkinan kepergian Ricky van Wolfswinkel. Sam Lammers dianggap sebagai opsi yang berguna, namun masih kurang dalam hal produktivitas gol.

Pertanyaannya adalah apakah Weghorst cocok dengan skema tersebut. Jakobs secara terbuka mempertanyakan apakah kedatangan striker tersebut akan membantu perkembangan Lammers. Untuk saat ini, situasinya masih belum pasti, sementara Weghorst masih secara rutin mendapat menit bermain sebagai striker utama di Ajax.