Transfer 60 juta: Real Madrid ungguli Barcelona dan Atletico

Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid terlibat dalam perburuan bersama untuk merekrut pemain muda Belanda, Kees Smit, gelandang AZ Alkmaar, di tengah meningkatnya ketertarikan atas jasanya dari klub-klub besar Liga Spanyol, menurut laporan media Spanyol.

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa ketiga klub tersebut memantau secara ketat perkembangan masa depan Smit yang berusia 20 tahun, yang kini dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di posisi lini tengah di benua Eropa, sementara Real Madrid tampak paling serius bergerak untuk mendatangkannya pada periode transfer saat ini.

Real Madrid mencari penguatan baru untuk lini tengahnya, di saat Smit mendapatkan apresiasi besar di dalam klub Los Blancos, sementara Barcelona dan Atletico Madrid melihat pemain ini sebagai proyek investasi yang bisa dikembangkan dalam jangka menengah dan panjang.

Ketertarikan ketiga klub Spanyol tersebut terhadap Smit muncul di tengah penampilan gemilang pemain ini bersama AZ Alkmaar, setelah ia berhasil menarik perhatian berkat kemampuan teknisnya, kepiawaiannya dalam membangun serangan, serta mengendalikan tempo pertandingan, yang menjadikannya target yang semakin menarik bagi klub-klub besar Eropa.

Menurut laporan, AZ Alkmaar menetapkan nilai pemain ini sekitar 60 juta euro, sebuah angka yang dipandang bisa dinegosiasikan dibandingkan dengan nilai-nilai tinggi yang terjadi di bursa transfer musim panas ini, terutama dengan meningkatnya permintaan terhadap para gelandang muda.

Peluang kepindahan Smit ke salah satu klub Spanyol semakin besar karena kenyataan bahwa urusan pemain ini ditangani oleh agen asal Portugal, Jorge Mendes, salah satu agen pemain paling terkemuka di dunia, yang memiliki jaringan hubungan yang kuat dengan ketiga klub tersebut, sehingga bisa berperan penting dalam menentukan tujuan berikutnya sang pemain.

Real Madrid saat ini tampak memiliki keunggulan dalam perburuan untuk merekrut Smit, terutama dengan upaya klub untuk memperkuat lini tengahnya, tetapi kehadiran Barcelona dan Atletico Madrid dalam persaingan ini bisa mengubah transfer tersebut menjadi pertarungan baru antara tiga raksasa sepak bola Spanyol demi memperebutkan talenta Eropa yang menjanjikan.