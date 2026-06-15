Transaksi Kokorela mengungkap sisi gelap Real Madrid

Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap sisi gelap Real Madrid, yang terungkap melalui kesepakatan perekrutan Marc Cucurella dari Chelsea.

Real Madrid secara resmi mengumumkan perekrutan Cucurella, yang berusia 27 tahun, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2032.

Kesepakatan ini merupakan yang pertama bagi klub sejak Mourinho mengambil alih kepelatihan tim, dan Real Madrid akan membayar Chelsea sejumlah tetap sebesar 55 juta euro, dan jumlah ini dapat meningkat menjadi 60 juta euro, karena klub Inggris tersebut berhak menerima tambahan 5 juta euro sebagai variabel yang bergantung pada pencapaian pemain terhadap target-target tertentu terkait performanya bersama Real Madrid.

Bek kiri asal Catalunya ini merupakan pemain kedua yang direkrut Real Madrid untuk memperkuat posisi tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pada tahun 2025, klub membayar 50 juta euro kepada Benfica untuk mendatangkan Carreras, namun ia tidak memenuhi ekspektasi, sehingga Mourinho meminta bek kiri baru, meskipun ada tiga pemain di tim: Carreras, Fran Garcia, dan Mendy.

Klub menuruti permintaannya, dan setelah mencoba merekrut Javi Dardai, yang akan memperpanjang kontraknya dengan Manchester City, serta Calafiori, yang Arsenal meminta 80 juta euro untuk merekrutnya, mereka akhirnya menandatangani kontrak dengan Cucurella.

Dengan demikian, Real Madrid telah menghabiskan lebih dari 100 juta euro dalam waktu kurang dari setahun untuk dua pemain di posisi bek kiri. Hal ini menyoroti kelemahan dalam perencanaan olahraga Real Madrid pada musim lalu.