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Julian AlvarezGetty Images

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Transaksi besar... Barcelona menyiapkan rencana cadangan setelah Alvarez

Transfers
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Bintang Argentina itu menjadi pilihan utama Barcelona

Penyerang asal Argentina, Julián Álvarez dari Atlético Madrid, masih menjadi incaran utama Barcelona untuk menggantikan Robert Lewandowski dan memperkuat lini serang tim Catalan tersebut mulai musim depan.

Barcelona ingin memanfaatkan keinginan Alvarez untuk hengkang dari Atlético Madrid, yang telah ia ungkapkan secara terbuka saat membela tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Barcelona memiliki satu prioritas utama di bursa transfer musim panas ini, yaitu merekrut seorang penyerang murni setelah kepergian Robert Lewandowski.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa target utama klub Catalan itu adalah Julian Alvarez; namun, dewan direksi Barcelona saat ini menghadapi penolakan dari Atlético Madrid yang enggan melepas penyerang asal Argentina tersebut.

Kontrak Álvarez dengan Atlético Madrid berlaku hingga tahun 2030, dan terdapat klausul pelepasan sebesar 500 juta euro dalam kontraknya.

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Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa klub Catalan tersebut memiliki rencana alternatif; meskipun bukan prioritas utama, namun ini merupakan opsi yang kuat jika transfer Julián Álvarez gagal.

Menurut surat kabar Catalan tersebut, pemain ini dianggap sebagai talenta menjanjikan yang berpotensi menjadi pengganti yang tepat bagi Robert Lewandowski. Sebagai antisipasi jika terjadi kendala dalam kesepakatan Alvarez, Barcelona memiliki opsi lain, dan tampaknya salah satunya adalah kesepakatan besar (meski surat kabar tersebut tidak menyebutkan nama pemainnya).

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