Harry Kane Pecahkan Rekor Alessando Del Piero Di Liga Champions

Harry Kane menjadi pemain tercepat yang mencetak 20 gol sepanjang sejarah Liga Champions.

Kane membukukan brace saat bangkit dari ketinggalan dua gol untuk mengunci kemenangan 4-2 atas Olimpiakos pada pertandingan perdana Jose Mourinho di Liga Champions, sekaligus memastikan tim melaju ke babak selanjutnya.

Kapten Inggris Kane mencetak gol ke-20 pada penampilan ke-24 di Liga Champions. Dengan ini, ia mengalahkan rekor Alessando Del Piero yang butuh 26 laga untuk mengoleksi jumlah gol sama.

20 - Harry Kane has scored 20 goals in just 24 appearances - the fastest a player has reached 20 goals in the competition's history. Heroic. pic.twitter.com/vgpkIIXLl1