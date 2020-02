Jose Mourinho memberikan salah satu pemandangan terunik yang pernah terjadi di pinggir lapangan, saat menjamu dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris dini hari tadi (3/2).

Man City mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-40 yang dieksekusi oleh Ilkay Gundogan, tetapi aksi gemilang Hugo Lloris yang menepis sepakan pemain tim tamu membuat Mourinho tersenyum lebar dan tampak sangat girang.

Namun, hanya sesaat kemudian Mou langsung mengeluarkan amarah yang meledak-ledak ke ofisial, karena bola muntah penalti berusaha disambar oleh Raheem Sterling yang kemudian jatu karena bertabrakan dengan Hugo Lloris.

Mourinho menilai hal tersebut adalah sebuah diving yang layak diganjar kartu kuning, yang akan membuat Sterling mendapat kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan. Pada akhirnya, VAR tidak melihat adanya pelanggaran tetapi Sterling terbebas dari hukuman kartu.

Simak ekspresi dua wajah Mourinho berikut:

When Lloris saves Man City's penalty 😁



Then you realise Sterling is on a yellow and has just dived 🤬



Mourinho giving us the best video of the week 😂😂😂 pic.twitter.com/fU21h9E4pm