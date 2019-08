Tottenham Hotspur Kolaps Di Kandang Sendiri

meraih hasil mengejutkan saat bertandang ke markas Hotspur pada pekan ketiga Liga Primer Inggris, Minggu (25/8). The Magpies mempermalukan finalis Liga Champions musim lalu itu dengan skor tipis 1-0.

Rekrutan musim panas Joelington mencetak gol semata wayang tim tamu di menit ke-27, dengan melesakkan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihalau Hugo Lloris dan menjadi gol perdananya untuk klub.

Lucas Moura memiliki kans terbaik dari kubu tuan rumah di babak pertama, namun tembakannya masih melebar dari sasaran.

Pasukan Mauricio Pochettino bermain lebih baik setelah interval dengan memasukkan Christian Eriksen dan Giovani Lo Celso, namun pertahanan Newcastle sulit ditembus.

Klaim penalti tuan rumah di menit ke-79 ditolak wasit Mike Dean, yang setelah berkonsultasi dengan VAR menilai Jamaal Lascelles tidak melakukan pelanggaran terhadap striker Harry Kane di kotak terlarang.

3 - Joelinton is the third Brazilian player to have scored for Newcastle in the Premier League, following Kenedy and Caçapa. Samba. pic.twitter.com/AktV1FrNHG