'OTW' Habis Kontrak Di Tottenham Hotspur, Hugo Lloris Habiskan Masa Tua Di MLS

Hugo Lloris telah mencapai kesepakatan verbal dengan klub MLS Los Angeles FC.

Lloris kehilangan tempat di Spurs

Capai kesepakatan dengan LAFC

Akan bergabung pada bulan Januari

APA YANG TERJADI? Hugo Lloris sepertinya tidak betah lama-lama tidak bermain. Sebagai informasi, kiper veteran asal Prancis tersebut telah diasingkan dari skuad Tottenham Hotspur asuhan Ange Postecoglou sejak awal musim ini, dan posisinya digantikan oleh rekrutan mereka Guglielmo Vicario dari Empoli.

SITUASINYA: Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Lloris telah mencapai kesepakatan dengan Los Angeles FC dan akan dikontrak satu tahun oleh klub MLS tersebut.

"HERE WE GO! Hugo Lloris akan bergabung dengan Los Angeles FC, kesepaktan lisan sudah tercapai. Spurs memberi lampu hijau untuk transfer permanen - kontrak satu tahun untuk Lloris di MLS," bunyi laporan Fabrizio. "Kontrak tersebut juga akan mencakup beberapa opsi untuk memperpanjang masa kerjanya di tahun-tahun mendatang. Hugo meninggalkan Spurs setelah 11 tahun."

APA LAGI? Lloris akan menutup karier panjangnya di Tottenham, dengan ia pertama kali bergabung pada 2012 silam setelah ditebus dari Lyon dengan biaya hanya €12,6 juta. Sejak saat itu, Lloris selalu menjadi pilihan utama dan bahkan menjadi kapten dalam beberapa tahun terakhir. Secara total, ia telah tampil dalam 444 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan 151 clean sheet.

APA SELANJUTNYA? Dengan musim MLS akan dimulai pada Februari nanti, Lloris kemungkinan akan langsung terbang ke Amerika Serikat di awal tahun depan untuk merampungkan proses kepindahannya dan mengikuti pramusim LAFC.