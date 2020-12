RESMI: Laga Liga Primer Inggris Tottenham Hotspur Vs Fulham Ditunda

Laga pekan ke-16 Liga Primer Inggris antara Hotspur kontra yang sedianya digelar di Tottenham Hotspur Stadium resmi ditunda, Rabu (30/12) malam WIB.

Penangguhan pertandingan diputuskan hanya beberapa jam sebelum sepak mula yang dijadwalkan dilakukan pada pukul 01:00 WIB atau pukul 18:00 waktu setempat.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa pertandingan kandang kami di Liga Primer melawan Fulham, yang dijadwalkan berlangsung malam ini [waktu setempat], telah ditunda," begitu bunyi pernyataan resmi pihak Spurs.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed. #THFC ⚪️ #COYS