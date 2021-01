"Dia Jujur, Tak Seperti Pemain Itu!" - Jose Mourinho Sindir Paul Pogba?

Manajer Hotspur, Jose Mourinho, melontarkan pernyataan bersayap saat menyinggung pergerakan penyerang , Brian Mbeumo, yang memilih tidak melakukan “diving” di kotak penalti.

Terbaru, Spurs sukses mengalahkan klub Divisi Championship, Brentford, dengan skor 2-0 pada semi-final Piala Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu (6/1) dini hari WIB.

Gol kemenangan sang tuan rumah masing-masing dicetak oleh Moussa Sissoko pada menit ke-12 dan Son Heung-min pada menit ke-70.

Brentford sebetulnya punya peluang emas untuk samakan skor pada menit ke-49. Mbeumo mampu menerobos sisi kiri pertahanan Spurs dan pergerakannya di kotak penalti nyaris dilanggar bek Davinson Sanchez.

Ketimbang “diving”, Mbeumo memilih melepaskan operan ke Ivan Toney yang sepakannya di mulut gawang Hugo Lloris diblok dengan brilian oleh Serge Aurier.

🗣 "The guy was clean to not do what some other guys do"



Jose Mourinho praises Brentford's Bryan Mbeumo for not diving to win a penalty against Davinson Sanchez pic.twitter.com/agrnmWr3GO