Tottenham Hotspur berhasil memastikan kelangsungan mereka di Premier League pada hari terakhir musim ini. Tim asal London itu menang 1-0 atas Everton di kandang sendiri berkat gol João Palhinha menjelang akhir babak pertama, sehingga berhasil mengungguli West Ham United. Akibatnya, West Ham terdegradasi dari Premier League setelah empat belas tahun.

Situasi awalnya sudah jelas: Tottenham hanya membutuhkan satu poin untuk menghindari degradasi, sementara West Ham harus menang atas Leeds United dan juga bergantung pada kekalahan Spurs.

Tottenham Hotspur - Everton 1-0

Tottenham memulai pertandingan dengan Micky van de Ven di starting eleven dan tampil kuat, serta menjadi tim yang lebih dominan di fase awal. Conor Gallagher mendapat peluang bagus dan Kevin Danso juga mengancam dari tendangan sudut. Everton kesulitan untuk keluar dari tekanan.

Di pertengahan babak pertama, tim tamu mulai menunjukkan diri melalui James Tarkowski, yang menyundul melebar dari tendangan bebas James Garner. Namun, Tottenham tetap menjadi tim yang paling menyerang dan mencari gol pembuka melalui situasi bola mati. Gol itu tercipta pada menit ke-43. Setelah tendangan sudut, Palhinha awalnya menyundul bola ke mistar gawang, lalu ia berhasil mencetak gol dari bola pantul. Upaya Everton untuk menghalau bola dari garis gawang terlambat: 1-0.

Setelah jeda, Tottenham mengendalikan pertandingan. Everton memiliki penguasaan bola lebih banyak, tetapi hampir tidak mampu menciptakan peluang. Jordan Pickford lolos dari situasi berbahaya setelah ia gagal menahan tendangan mudah dari Djed Spence. Seiring mendekatnya peluit akhir, ketegangan di kubu Tottenham semakin terlihat. Tim asal London itu terdesak ke belakang, tetapi pada awalnya tidak memberikan celah kepada Everton.

Pada menit ke-86, Everton akhirnya berhasil menembus kotak penalti. Tyrique George mencoba mengoper bola ke samping kepada Beto, tetapi Van de Ven mencegahnya dengan intervensi yang sangat tepat waktu. Spurs hanya fokus bertahan di menit-menit akhir. Di akhir waktu tambahan, Kinsky melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan George.

West Ham United - Leeds United 3-0

Sementara itu, West Ham, dengan Crysencio Summerville di starting line-up, melakukan apa yang harus mereka lakukan. Untuk waktu yang lama, kedua tim saling mengimbangi di London Stadium, di mana peluang langka dan Leeds sulit menciptakan ancaman.

Setelah jeda, West Ham meningkatkan tekanan. Sebuah peluang besar melalui Summerville terbuang percuma, sementara Callum Wilson dan Valentín Castellanos nyaris mencetak gol. Pada menit ke-67, Castellanos akhirnya memecah kebuntuan dengan menyundul bola dari tendangan sudut Jarrod Bowen dari jarak dekat: 1-0.

Leeds merespons dengan beberapa pergantian pemain, namun nyaris tak menciptakan peluang. West Ham tetap menguasai permainan dan menggandakan keunggulan pada menit ke-79. Bowen dilepas oleh Bruno Fernandes melalui umpan terobosan yang indah dan melepaskan tendangan tenang ke sudut jauh: 2-0.

Di menit-menit akhir, Wilson mendapat peluang besar, tetapi kiper Karl Darlow berhasil menyelamatkan gawang. Wilson yang sama akhirnya mengunci kemenangan di masa injury time. Tendangan jarak jauhnya sedikit berubah arah dan masuk ke gawang melalui bagian dalam tiang: 3-0.